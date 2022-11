Namur: un colloque international sur l'histoire et le cinéma

L’UNamur, et plus particulièrement l’équipe du Master en spécialisation en cultures et pensées cinématographiques, organise un colloque international du 8 au 10 novembre. Le rendez-vous s’adresse bien sûr aux historiens professionnels, chercheurs et enseignants, mais aussi à tous les curieux qui aiment l’histoire et/ou le septième art. Les séances se tiendront au Caméo, rue des Carmes, ainsi qu’à la salle Sambre, située au 7 de la rue Godefroid.