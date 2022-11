Mettet: Le premier CD de Béatrice Doignies

Suite au décès prématuré de son papa, Béatrice a dû travailler rapidement et l’art a cédé le pas devant son boulot, à la friterie "L’Européenne" à Saint-Gérard puis en tant qu’aide-ménagère. Cependant, dès que l’occasion se présentait, elle se livrait à des karaokés car l’envie de chanter ne l’avait pas quittée. Avec le confinement, la possibilité de participer à des karaokés publics a disparu. La musique continuait toutefois à tarauder la chanteuse. "Mon mari m’a poussée à me lancer dans des directs sur Facebook, et je me suis prise au jeu, parfois jusqu’à quatre heures d’affiliée. Cela me fait un bien fou."

Son enthousiasme est tel qu’il touche ses proches puis des personnes de plus en plus lointaines. Ainsi, le home "Le Temps des Cerises" à Biesme a vent de la ritournelle. Béatrice en est fière "Ils ont diffusé mes live Facebook sur grand écran pour les résidents ! J’espère bientôt pouvoir y aller en vrai." Parmi les personnes qui l’écoutent, il y a aussi Philippe Piéfort, un guitariste bien connu dans l’entité de Mettet. Ce dernier la contacte. Entre les deux artistes, le courant passe rapidement et ils décident de former un duo musical. "C’était une nouvelle expérience pour moi. Ce n’était pas évident de se mettre sur le rythme d’une guitare, mais j’y suis parvenue." Les concerts vont alors rapidement se succéder avec en point d’orgue la participation à la fête de la musique en juin dernier sur la place de Mettet. A cette occasion, un déclic se produit: "Lors de la jam session durant la soirée, j’ai chanté le Blues, de Johnny avec l’orchestre et là, devant la réaction du public, je me suis dit que c’était évident que je devais chanter."

Un autre projet voit alors le jour: interpréter ses propres chansons. Le duo rencontre le compositeur Marc Autlman, qui a travaillé avec Pierre Rapsat: "Il a vu en moi une chanteuse à texte, comme Lara Fabian et nous avons débuté l’aventure." Résultat: le premier single promotionnel vient de sortir. Il comporte deux chansons: Je serai là et Une femme de la Providence. La chanteuse les dévoile: "La première est une chanson d’amour, c’est quelqu’un qui est parti et quoi doit ouvrir une porte pour revenir. La deuxième parle d’une femme qui ne savait pas qu’elle allait en arriver là. C’est un peu ma vie !" Sur scène, comme dans la vie, Béatrice déborde de joie de vivre: "On dit parfois de moi que je suis une deuxième Annie Cordy !" Elle est toujours prête à se produire, un peu partout, et saute sur le premier micro qui passe, pour un moment de bonheur !

Informations: doigniesbeatrice@gmail.com – Prochain concert: le 13 novembre, au « mini-marché des créateurs » à Mettet.