La citadelle de Namur fin prête pour accueillir le top européen du cyclocross

Autre challenge pour les chevilles ouvrières de la compétition: faire avec les contraintes du site. "La citadelle est un endroit incroyable mais c’est un peu plus compliqué pour nous parce qu’on a moins d’espace que dans un champ qui est forcément plus ouvert", détaille Sébastien Legat. Golazo sports a dépêché une vingtaine de collaborateurs sur place. "Mais si on compte tous les fournisseurs, on est beaucoup plus nombreux", ajoute notre interlocuteur.

Plus de mille barrières Nadar

L’esplanade de la citadelle était une véritable fourmilière mercredi matin sur le coup de dix heures. Alors que les pompes et les fûts de bière étaient en cours d’installation, les premiers coureurs professionnels faisaient leur apparition au compte-gouttes. "Ils peuvent ainsi reconnaître le parcours dans les bonnes conditions", précise le coordinateur de l’événement.

Et il n’y a pas que les sportifs de haut niveau qui pédalent en ce moment sur les hauteurs. Nombreux sont les amateurs venus se chauffer les mollets maintenant que le tracé est défini et accessible (lire plus bas). En tout ce sont plus de mille barrières Nadar qui ont été déployées à la citadelle. "La semaine dernière, on avait condamné l’accès au pont mais maintenant que les professionnels arrivent, on a tout ouvert. On reste attentif", précise Sébastien Legat.

Même en l’absence des grosses vedettes de la discipline que sont Wout Van Aert, Mathieu Vanderpoel et Tom Pitcock, Golazo Sports s’attend à accueillir quelque dix mille personnes sur le week-end. Avec un pic d’affluence prévu dimanche pour la course des élites hommes.

L’accès au site sera forcément limité pour les voitures. Si une zone de stationnement est prévue avenue du Milieu du Monde (itinéraire via l’avenue de Marlagne ou l’avenue de la Vecquée), il est conseillé aux automobilistes de privilégier les parkings relais du plateau de Bouge et de Namur Expo. Ils seront gratuits durant le week-end. Des navettes emmèneront les spectateurs à la citadelle depuis Bouge, avec un arrêt à la gare. Ceux qui se parqueront à Salzinnes devront par contre utiliser leurs jambes. Ils ne seront pas les seuls en ce week-end qui s’annonce hautement sportif.