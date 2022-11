Une journée complète, agréable et éducative, en compagnie des moniteurs de la Peugeot Driving Academy et sous le regard bienveillant de Michel Hubert, coordinateur fidèle et enthousiaste de l’événement pour le club depuis toutes ces années. En diminuant réellement le risque d’accidents chez les jeunes par une prise de conscience des limites d’un véhicule et des pièges que la route peut leur réserver, ce stage de conduite défensive d’une journée s’inscrit dans le contexte des actions jeunesse menées régulièrement par le Rotary de Ciney. Au même titre que les échanges d’étudiants au niveau international, l’opération Information sur les Professions en collaboration avec les clubs de Marche et de Durbuy et le support à l’école des devoirs de Ciney.

Appréhension des dangers de la route, observation, freinage préventif et en conditions difficiles faisaient entre autres partie du programme de cette belle journée appréciée par tous les participants.

Au menu également, un magnifique gâteau offert par un sponsor pour célébrer le trentième anniversaire de cette belle action illustrant à merveille l’objectif essentiel du Rotary de servir la communauté.