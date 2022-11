Anhée : La microbrasserie de l’abbaye de Maredsous retardée en Tchéquie

On passe à autre chose, au même endroit, mais avec la même idée d’offrir quelque chose de plus au visiteur. Un espace convivial, autour d’une microbrasserie. Une manière de marquer le 150e anniversaire de l’abbaye, avec le brasseur partenaire habituel: Duvel Moortgat. C’est lui qui fabrique les blondes ou les brunes que vous buvez sur place ou que vous achetez dans les magasins. On ne peut pas parler de petit artisan, mais Duvel Moortgat sait y faire, il s’agit d’un très bon brasseur.

Déguster face aux cuves

C’est donc le même partenaire qui doit installer "in situ" cette microbrasserie, pas si micro que cela: on parle d’une production de 1000 à 1200 hectolitres par an. L’aspect sympa: il y aura 80 places accessibles dans cet espace plus "cossu" du centre d’accueil de l’abbaye. Le concept: déguster (y compris des produits de bouche) tout en voyant la microbrasserie fonctionner. Il faudra attendre le 25 janvier pour l’inauguration de cet appareillage, pour cause de retard dans l’arrivée de matériel commandé en Tchéquie, commente le patron du centre d’accueil Saint-Joseph.

Il aurait évidemment été préférable que tout soit prêt pour le lancement du très réputé marché de Noël de Maredsous, le 18 novembre (lire par ailleurs), mais ce n’est que partie remise. Sachant qu’en 2021, année encore très marquée par le Covid, les réjouissances d’hiver autour de l’abbaye avaient attiré plus de 70 000 personnes.