Nouvelles formations à l'IFAPME de Dinant

Agent immobilier

La formation en chef d’entreprise d’agent immobilier peut être suivie dès l’âge de 18 ans à raison de deux soirées par semaine pendant trois ans. La première année compte 244 h qui se donnent les lundis, mardis et mercredis de 18h à 21 h 30. Conditions requises: avoir un CESS ou réussir un examen d’entrée. Le montant de l’inscription, à renouveler chaque année, est de 250 €.

Mécanicien et négociant en cycles

Si vous avez 18 ans avant le 31 décembre, vous pouvez prétendre à suivre une formation en deux temps: d’abord mécanicien de cycles, la première année, et négociant en cycles, la seconde, avec diplôme de chef d’entreprise à la clef. Les cours se donnent les mardis et mercredis, de 18h à 21 h 30. Pour la première, il faut être détenteur de son certificat d’enseignement secondaire inférieur, du second degré ou présenter un examen d’admission.

Avoir un certificat d’apprentissage ou avoir réussi le 3e degré de l’enseignement secondaire professionnel et être en possession du certificat de qualification sont nécessaires pour suivre le deuxième volet du cursus. Inscriptions: 250 € (1re année), 235 € (2e année).

Métreur-deviseur

Troisième nouveauté à l’IFAPME de Bouvignes: la formation de métreur-deviseur. Elle consiste à effectuer et contrôler des métrés de projets de construction, à calculer les aires et surfaces des pièces et des murs. Sur base de ces métrés, les mètreurs-deviseurs déterminent des devis et estiment le prix d’un projet de construction, en comptant le gros œuvre et le parachèvement. Ce sont des techniciens spécialisés qui ont une bonne connaissance des plans, des cahiers des charges mais surtout des spécificités propres à la construction de bâtiments durables et basses énergies. Ils ont une bonne maîtrise du processus de la réalisation des travaux de construction et de rénovation et de la décomposition des différentes activités. Les conditions d’admission sont identiques à celles de la formation dans le domaine des cycles. Le cursus s’étale sur deux ans à raison de 272 h par an, d’une soirée par semaine et le samedi de 9h à 16 h 30.

Technicien coordinateur en rénovation énergétique

Cette formation s’adresse spécifiquement à un public déjà actif dans le secteur de la construction et qui souhaite acquérir de nouvelles compétences techniques et réglementaires afin de s’adapter au marché important de la rénovation énergétique. Des prérequis sont exigés à l’entrée en formation tant pour le versant wallon que pour le versant français. Il s’agit, en effet, d’une formation donnée dans le territoire transfrontalier des provinces du Luxembourg (à l’IFAPME de Libramont), de Namur (IFAPME de Gembloux et Dinant) et des départements de la Marne et des Ardennes. La durée de la formation est de 256 h. Tarif: 250 €. Un diplôme supérieur court ou un diplôme de chef d’entreprise IFAPME sont les deux exigences demandées.

Dans la ventilation ou les spiritueux

Le centre dinantais de la formation propose aussi un programme qualifiant pour devenir technicien en ventilation. Les participants s’engageront pour un an à raison d’une ou deux soirées par semaine, soit un total de 264 heures. Il est nécessaire d’avoir un CESS ou un certificat d’apprentissage d’une des sections suivantes: installateur en chauffage central, garagiste-réparateur ou installateur électricien. Il est aussi possible de présenter un dossier d’admission. Frais d’inscription: 365 €.

Encore une nouveauté, cette fois, dans le cadre de chef d’entreprise: la formation en technico-commercial en vins et spiritueux-caviste. Celle-ci s’étale sur deux ans. Elle se veut pratico-pratique et se donne à partir de cours professionnels durant 252 h la 1re année et 212 h la seconde. Conditions d’admission: avoir un CESS, un CESI, un certificat d’apprentissage dans la profession ou un certificat de réussite de l’enseignement secondaire professionnel du 3e degré et être en possession du certificat de qualification. Là encore, il est possible de déposer un dossier d’admission. Droits d’inscription: 250 € par an.