Namur: les bières "mal aimées" sont de retour au festival Stout Sure Meuse

Les 11 et 12 novembre se tiendra la cinquième édition de Stout Sure Meuse, festival qui rassemble 50 bières noires et acides à Namur, a annoncé lundi l’équipe de Namur Capitale de la Bière qui attire quelque 10 000 visiteurs chaque année. "Cet événement se veut plus intimiste que le festival proposé en juillet", ont précisé les organisateurs. Logique: il se tiendra à La Plante, dans les installations de la brasserie de La Houppe.