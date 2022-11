Cette 11e édition du festival a été marquée par le Kikk in Town: ce parcours artistique comprenait 60 installations monumentales réparties dans 16 lieux de la capitale wallonne. Alors que la gratuité était de mise par le passé, les visiteurs de plus de 16 ans devaient cette année débourser 5€ pour aller d’œuvre en œuvre.

Avec 2.500 participants dont 1 300 étrangers venant de 21 pays, le Kikk Pro a, lui, affiché complet. Les professionnels travaillant dans le secteur des technologies créatives (artistes, agences web, studios de design, créateurs et créatrices d’expériences immersives,…) ont donc été au rendez-vous.

La programmation pour les professionnels comptait 40 conférences avec des thématiques comme l’intelligence artificielle ou la création de sites internet à impact carbone réduit. Les participants ont aussi pu se former en matière d’expériences immersives ou d’art interactif au travers de 20 workshops. Enfin, un espace était dédié au réseautage.

Dans la continuité, 40 projets innovants ont été mis en lumière au sein du Kikk Market, sur la place d’Armes. Les visiteurs ont pu y découvrir des instruments de musique électronique d’un nouveau genre, des capteurs de mouvements ou encore des gants permettant d’apporter la sensation de toucher en réalité virtuelle.

Le Kikk Festival se voulait également "un espace de dialogue entre les écosystèmes créatifs étrangers et les entreprises wallonnes". Une vingtaine de délégations rassemblant des dizaines d’entreprises ont répondu présentes. Celle venue de France et Effet Québec avaient notamment des stands dans le Creative Village et ont largement pu faire connaitre leurs dernières créations.

Pour sa onzième édition, le Kikk a aussi innové avec le volet Kikk your Career, destiné à la rencontre entre talents et entreprises. De quoi renforcer l’engagement du festival à encourager les vocations dans le domaine de l’innovation et des technologies numériques.

La douzième édition du Kikk Festival aura lieu du 26 au 29 octobre 2023 et sera "plus foisonnante", annoncent déjà les organisateurs.