Jean-Pierre Lambot, l’homme moderne en recherche de ses racines

Mais de quel mouvement fait partie Jean-Pierre Lambot ? Est-il plutôt humaniste ou régionaliste ? Le principal intéressé se dit être un humaniste enraciné. Il en est effet curieux de l’homme, de l’univers, du monde. Il est ouvert à tout et est en même temps très attaché à son territoire, à la terre de ses ancêtres et au patrimoine qu’ils nous ont laissé.

Si à notre époque on parle de plus en plus de mondialisation ou de globalisation, l’enracinement est également à la mode. Qu’il s’agisse de mélancolie, de généalogie, de nature ou de culture, l’homme moderne est à la recherche de ses racines.

Et Jean-Pierre Lambot n’échappe pas à cela. Il a également besoin de se ressourcer. Dans "Racines", il parle pour la première fois de sa carrière professionnelle. Son journal intime est toujours divisé en 12 chapitres correspondant aux 12 mois de l’année. Chaque chapitre comprend une quinzaine de textes soit 180 textes au total. Ces textes sont à la fois tournés vers l’homme et la terre ainsi que vers l’Ardenne et les Ardennais. Ce sont des textes libres d’accès dans tous les sens du terme, ce sont des textes à butiner.

Ses sources d’inspiration sont des moments d’actualité, des souvenirs d’enfance, des anecdotes et des petites histoires et bien sûr tout ce que les lectures lui inspirent. Le territoire qu’il explore dans son ouvrage s’étend à l’Ardenne namuroise, au Pays de Bouillon et aux communes françaises de la frontière.

Il n’y a pas vraiment de philosophie dans son ouvrage, mais plutôt de la méditation, de la réflexion, du questionnement dans une langue qui se veut la plus simple possible. Il traite aussi bien des questions comme la foi ou l’incroyance que la vie ou la mort. "Je réfléchis à toutes les questions que les gens se posent. Mes questions ne sont pas différentes de celles du commun des mortels. Je les écris, c’est ce qui fait la différence" explique l’auteur.

L’Ardenne comme fil rouge

Jean-Pierre Lambot beaucoup de l’Ardenne. "C’est une région qui m’étonne, une région qui a un caractère puissant avec son climat, sa luminosité particulière, son sol de schiste. Je m’étonne toujours à ce qu’elle n’ait pas donné naissance à un mouvement régionaliste. Cela m’interpelle. Pourquoi les créateurs ne s’en inspirent pas plus ?" dit encore l’écrivain.

Paru aux Éditions Noires Terres, ce nouvel ouvrage est richement illustré par des photos de Jean-Marie Lecomte qui a sillonné l’entièreté de l’Ardenne avec son appareil photo. Ses illustrations inattendues viennent soutenir le cours du texte, en plongeant au cœur du terroir ardennais. Les clichés sont comme les miroirs subtils des écrits de Jean-Pierre Lambot.

« Racines » peut être commandé, à 20 euros (frais de port compris), aux Éditions Noires Terres, 3 Chemin de Jinsy, à 08430 Bouvellemont (France) – oujmlecomte.lpa@wanadoo.fr.