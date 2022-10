Namur : 125 ans que l’école supérieure des affaires répond aux besoins du terrain

Des experts d’aujourd’hui à ceux de demain

Pourtant, dans le milieu professionnel, la réputation de l’ESA n’est plus à faire. Et pour cause, depuis sa fondation en 1897 par le Syndicat Général des Voyageurs, Employés, Négociants et Patrons afin de former du personnel à la gestion de comptes d’entreprises, l’ESA a toujours entretenu un lien étroit avec le monde économique. Quelques années après sa fondation, c’est d’ailleurs une amicale d’anciens élèves qui donna naissance à l’union professionnelle de l’association belge des Experts-comptables.

"Encore aujourd’hui, si l’école propose une telle qualité d’enseignement, c’est car elle fait appel à de véritables experts dans leur domaine. Ce sont des gens qui sont issus du terrain et qui en connaissent les besoins.", indique Carine Dechamps tout en arguant que de cette manière les étudiants se trouvent mieux armés pour affronter la vie professionnelle. Une spécificité que l’on retrouve dans les différentes filières proposées à l’ESA, allant de la comptabilité, du marketing, de l’informatique au droit, aux relations publiques en passant par le tourisme, les sciences administratives et le commerce international. Sans oublier le dernier venu: un bachelier en Business Data Analysis.

Chacun son rythme

La principale particularité de l’école supérieure des affaires de Namur reste incontestablement l’organisation des cours en horaires décalés, en soirée et les samedis matin. Une formule qui conquit chaque année quelque 800 étudiants aux profils très variés.

"Nous attirons aussi bien des personnes en réorientation professionnelle que des personnes qui veulent acquérir de nouvelles compétences pour gravir les échelons au sein de leurs entreprises, ou encore des demandeurs d’emploi. Nous comptons également des personnes qui n’ont pas eu la possibilité de faire des études plus tôt, voire qui n’ont pas obtenu le CESS, et qui souhaitent s’ouvrir de nouvelles portes", détaille la directrice qui évoque une moyenne d’âge comprise entre 23 et 35 ans. Une période de la vie qui impose bien souvent de devoir concilier les études avec une vie professionnelle et une vie de famille.

Une difficulté qui n’est néanmoins pas insurmontable quand on connaît le slogan de l’école supérieure des affaires: "un diplôme à son rythme." Une philosophie qui a encore de longs jours devant elle.

Il y a quelques semaines, l’École supérieure des affaires a célébré l’anniversaire de l’institution lors d’une soirée rassemblant une bonne centaine de personnes parmi lesquelles Valérie Glatigny (MR), la ministre en charge de la Promotion Sociale. Surtout, l’ESA avait convié à cette soirée quelques anciens étudiants qui, depuis qu’ils ont quitté les bancs de l’école, ont connu un beau parcours professionnel.

Qu’ils soient devenus inspecteur de l’administration fiscale, fondateur d’entreprise, responsable communication, consultant en ressources humaines ou analyste développeur, tous sont venus parler de leur success story, et de tout ce que leur cursus au sein de l’École supérieur des affaires a pu leur apporter de bénéfique. Une école qui a réussi à en réconcilier quelques-uns avec le milieu scolaire et à mettre entre les mains de beaucoup les cartes qui leur ont permis de se construire un avenir.