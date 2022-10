Rochefort: une expo d'un côté, un café philo de l'autre

La Rochefortoise Solange Pierret maîtrise l’abstrait et l’étude des couleurs, notamment dans une œuvre intitulée Solitaire dont elle a eu l’audace de la couper longitudinalement en deux.

Annick Tournier, une autre Rochefortoise, a suivi des cours à l’académie de dessin de Marche-en-Famenne. Elle aime la nature, qu’elle soit d’ici ou d’ailleurs. Elle propose des paysages qui attirent. Ainsi en est-il de Feu à la brousse, où le rouge est roi et la peintre reine dans les dégradés.

Simone Dachy habite Marloie. Deux tendances chez elle, l’abstrait "à la Picasso", avec, notamment une toile intitulée Picachu et des toiles plus réalistes, plus légères. La dame manie aussi bien un autre art, celui de la comédie, on a eu le plaisir de la voir récemment dans la pièce "le Canard" jouée au Centre culturel.

Serge Muller, un dinandier de Wavreille, a réalisé un cœur. Grand format. Une vraie œuvre d’art. Ancien et toujours élève de l’Institut de promotion sociale d’Herbuchenne, l’homme a du talent. Celui-ci ressort aussi dans Main dans la main ou l’horloge, patinée au borax.

Grands crus de pensée

Homme de lettres et philosophe, Michel Vieujean a fondé la Vigne Philosophe, à Wavreille. C’est un bar philosophique qui ne renie pas l’expression in vino veritas. Il est né de l’imagination de l’ancien professeur, préfet de l’athénée de Rochefort et de Dinant, ainsi que de quelques amis, en 2001. Ce bar permet d’allier des échanges d’idées, des grands courants de pensée autour de quelques crus choisis. La Vigne Philosophe allie aussi la dégustation de vins coups de cœur à l’ambiance des cafés philo.