Sous le choc, le véhicule a fini dans le fossé en bord de route.

Les pompiers de la zone Val de Sambre emmenés par l’adjudant Eddy Scieur se sont rendus sur place avec une ambulance et un véhicule de balisage.

Blessé, l’automobiliste a été transporté vers le CHU de Mont-Godinne, tandis que les pompiers nettoyaient la chaussée.

Les policiers de la zone Haute Meuse et Entre Sambre et Meuse se sont chargés des constatations et du balisage routier.