Rue de Branchon à Fernelmont: des travaux et des questions

Premier élément de réponse concret de l’échevin de Dethier: "On vient de recevoir une date de fin de chantier. C’est prévu pour le 7 décembre. " Mais, rappelle-t-il, la Commune n’est pas à la manœuvre puisqu’il s’agit d’une voirie régionale: "Nous on ne fait que payer le revêtement du trottoir." Néanmoins, il défend un chantier exécuté de manière impeccable, selon lui, et avec une communication optimale de la part de l’entreprise. Ainsi sur la question du phasage: "Elle a décidé de travailler en continu et pas par phases pour gagner du temps et tenir les délais pour limiter les nuisances." Les deux périodes d’inaccessibilité, par exemple, sont réduites au minimum et nécessaires: "Deux jours pour poser la sous-couche et trois jours pour le tarmac, on ne sait pas faire plus vite. Pendant ces étapes-là, en effet, il faudra bien se garer dans les rues adjacentes, mais cela a été annoncé."

Des riverains se sont aussi étonnés, dit le conseiller Permiganaux, de voir certains aménagements réalisés puis recommencés. Pourquoi ? "À certains endroits des habitants avaient fait sans autorisation des aménagements empiétant sur le domaine public. Dans la plupart des cas on a pu trouver un arrangement, mais on a aussi été confrontés à une mauvaise volonté de certains qui nous on dit, moi j’ai de l’argent, je peux faire traîner les choses pendant deux ans…", détaille Vincent Dethier, qui déplore aussi un manque de civisme d’usagers n’hésitant pas à forcer le passage des interdictions, causant du dégât sur des propriétés.

Parmi les demandes, figurait aussi une inquiétude sur le manque-à-gagner pour les commerces locaux: "Il n’y a pas d’aide financière prévue, malheureusement, indique l’échevin. Ceci dit les commerces restent accessibles pour les piétons…"