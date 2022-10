Namur: nostalgie et sueurs froids au 7e Aaaargh festival

Si les amateurs de sueurs froides retrouveront quelques classiques ( Scream, Les Oiseaux…), la programmation met surtout en lumière des longs métrages parfois tombés dans l’oubli. "L’objectif du festival consiste à déterrer des films peu connus ou mal aimés et de les diffuser dans de bonnes conditions", raconte Frédéric Burlet, directeur.

C’est d’ailleurs un long métrage inédit en Belgique, Black Christmas (1974), qui inaugurera les festivités ce vendredi. Réalisé par Bob Clark, ce thriller canadien, mettant en scène des étudiantes victimes d’appels téléphoniques sordides, risque bien de vous procurer quelques frayeurs.

Dès dimanche, les enfants ne seront pas non plus en reste avec le film d’animation The Dark Crystal (1982), programmé en début d’après-midi. Sans oublier un bal masqué, le soir d’Halloween, pour clôturer l’événement de façon festive.

Une trentaine de courts métrages

Le 7e Aaaargh – Retro Film Festival, c’est aussi plusieurs invités: Vanessa Morgan, auteure d’une série de thrillers horrifiques, et Adrien Léonard, directeur du Young Filmmakers Festival de Bruxelles. Des intervenants qui, en plus d’assurer la présentation des films, composeront aussi le jury des courts métrages. "Parmi les distinctions, il y aura le Grand Prix du festival qui sera décerné au meilleur court métrage parmi les trois catégories, précise Frédéric Burlet. Au total, c’est une trentaine de courts – métrages, issus de la sélection internationale (NDLR: USA, Asie, Australie…), européenne ou belge qui donneront la chair de poule au public, durant les quatre jours de programmation." Parmi ces séquences, il y aura des œuvres un peu plus anciennes, mais aussi des premières mondiales, jamais diffusées avant notre festival. " Des exclusivités qui risquent de vous clouer à votre siège.