Namur: 18 mois de prison avec sursis pour attentats à la pudeur sur ses beaux-enfants

Les faits ont été commis sur les deux enfants de sa compagne âgés de moins de 16 et 10 ans, à au moins une dizaine de reprises. La compagne de cet homme a découvert en 2020 une clé USB contenant des photos et une vidéo du prévenu s’adonnant à des comportements sexuels explicites sur ou auprès de ses enfants. On le voyait notamment en train de se masturber en pleine nuit à côté des pieds des deux enfants endormis ou de sucer leurs orteils.