Herbatte et Bomel: une marche pour un meilleur accès au centre de Namur (vidéo)

Pour se faire entendre, les manifestants ont alors déambulé, durant une demi-heure, dans les rues de Bomel. Le tout en clamant haut et fort leur slogan "Qu’est-ce qu’on veut ? Un meilleur accès au centre-ville !". La marche s’est ensuite clôturée, vers 19h, au pied de la passerelle d’Herbatte, également ciblée par les critiques des riverains. "L’ascenseur de la passerelle ne fonctionne plus depuis quinze ans. À cette époque, le bourgmestre Maxime Prévot quittait les scouts, déplore Robin Bruyère (PTB), conseiller communal. L’éclairage déficient et le manque d’hygiène de l’infrastructure sont également pointés du doigt par plusieurs habitants." On leur a promis des travaux finis deux ans plus tôt, mais il n’y a rien toujours rien de concret. La Ville, le SPW et la SNCB se renvoient la balle et se couvrent pour qu’il n’y ait pas de solutions. "

Une éclaircie au printemps 2023 ?

Face à ces situations, des discussions ont toutefois été entamées, en avril dernier, entre le PTB et Stéphanie Scailquin (Les Engagés), échevine de l’Urbanisme. De cet échange, une première date, fixée au printemps 2023, a été avancée pour que la Ville puisse reprendre les ascenseurs à Infrabel en vue d’une remise en marche. Pas de quoi toutefois convaincre pleinement le parti d’opposition. "La majorité nous a dit que des choses se mettaient en place. C’est bien, mais ça reste un peu léger, estime Robin Bruyère. Le printemps arrivant très prochainement, nous ne manquerons pas, chaque mois, de lui rappeler sa promesse."

Dans l’attente du prochain conseil communal, le 15 novembre, le PTB a également lancé une pétition ayant déjà récolté plus de 500 signatures. "Lors de ce conseil, nous amènerons ces signatures à l’échevine Scailquin afin de relancer le débat pour que les gens obtiennent ce qu’ils souhaitent", annonce le conseiller. À savoir une passerelle mieux éclairée, davantage de personnel public pour son entretien ainsi que des ascenseurs et escalators opérationnels.