Cour d’assises de Namur: l’avocat général requiert la perpétuité contre Laurent Badot

L’avocat général de la cour d’assises déplore l’attitude de l’accusé depuis le début de cette affaire, où il n’a cessé de nier ce qu’on lui reprochait, et tout au long de ce procès. "Il était avachi, les yeux vers le sol, amorphe, absent. J’ai le sentiment que lui-même ne se sentait pas concerné par son propre procès. Il attendait que les choses se passent et que les autres fassent le travail à sa place, a-t-elle lancé. Lundi, il affirmait encore qu’il n’avait pas tué sa mère. Ce n’est que jeudi qu’il a dit qu’il ne contestait pas l’intention d’homicide. Tout cela n’est pas l’attitude de quelqu’un qui regrette ou qui a pris conscience de ce qu’il a fait." Elle indique que la peine de prison a notamment pour objectif de donner le temps au coupable de réfléchir à ses actes et de prendre conscience de la gravité de ceux-ci.

Sa mère a « pourri » pendant 3 jours et il n’a eu aucune pitié

Quand il tue sa mère, Laurent Badot a 28 ans mais il a déjà 4 condamnations à son casier judiciaire depuis ses 20 ans. "En 2012, il est condamné pour vol avec violences ou menaces avec des circonstances aggravantes. En 2015, il est condamné deux fois pour des faits de roulage (conduite sous influence et excès de vitesse) et en 2019, encore pour excès de vitesse. Ce ne sont pas des faits extrêmement graves mais ça montre sa capacité à délinquer."

Elle note que l’accusé n’a jamais émis le moindre remord ou regret et qu’il a laissé sa mère "pourrir" trois jours dans sa maison après l’avoir tuée. "Il n’a eu aucune pitié!"

« Un petit roi »

L’avocat général ne voit aucune circonstance atténuante pouvant amoindrir sa peine. "Lui en accorder serait faire preuve d’une bienveillance que lui-même est incapable d’avoir." Elle concède qu’il a connu quelques problèmes dans son enfance mais il n’a pas manqué d’amour, du moins de la part de sa maman, qui le surprotégeait et le gâtait comme "un petit roi". Elle pense qu’il n’a pas supporté que sa mère se reprenne en main par rapport à son alcoolisme et qu’elle envisage des projets comme aller s’installer à la côte belge.

Enfin, elle demande aux jurés de penser à la famille de la victime dont à la fille de cette dernière, une jeune femme qui doit désormais se reconstruire et avancer sans sa maman.

Outre la peine requise, l’avocat général demande une mise à disposition du tribunal de l’application des peines pour une durée de 10 ans.

L’avocat de la défense, Me Brocca, plaidera dans la matinée avant que le jury ne parte délibérer sur la peine qu’il infligera au coupable.