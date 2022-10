Cour d’assises de Namur: la défense de Laurent Badot sollicite une peine « juste » et pas la perpétuité, le jury délibère

Six circonstances atténuantes

Me Brocca demande aux jurés d’être sensibles à plusieurs circonstances atténuantes qu’il estime avérées concernant Laurent Badot: son enfance et son adolescence brisées et déstructurées quand il était balloté entre ses parents alors en conflit; ses troubles psychologiques et comportementaux qui sont, selon l’avocat, la suite logique des carences affectives dont il a souffert quand il était jeune; sa solitude et son isolement désespérants issus de ses traits de personnalité qui l’empêchent de s’ouvrir aux autres et à sa famille, d’avoir des amis ou une relation sentimentale; les relations conflictuelles permanentes que Laurent Badot entretenait avec sa mère dues à l’alcoolisme dont elle souffrait, une problématique qui a eu un grand impact dans cette affaire, d’après l’avocat; sa collaboration à l’enquête et sa prise de responsabilités car "dès sa première audition à la police, il reconnaît les violences sur sa mère et il répond à toutes les questions sans se dédouaner"; et enfin, son jeune âge (car il n’avait "que" 28 ans quand il a commis les faits) et son évolution. "Après plus de 28 mois de détention préventive dans les lattes, il en a fait du chemin le Badot, considère son conseil. C’est une évolution qui démontre sa capacité d’amendement."

Pas plus de 28 ans

Compte tenu de ces arguments, la prison à vie ne peut pas être infligée à Laurent Badot, selon la défense. "La perpétuité, c’est une vie. La justice de notre pays ne demande pas une vie pour une vie (...) La perpétuité, c’est la peine à laquelle a été condamné Marc Dutroux."

Me Brocca demande au jury de ne pas condamner Laurent Badot à une peine supérieure à son âge au moment des faits pour qu’il puisse voir la lumière au bout du tunnel et se reconstruire. Il estime qu’une mise à disposition du Tribunal de l’application des peines durant 10 ans, c’est de l’acharnement.

"Quoi que je vienne baver devant vous aujourd’hui, ce sera votre décision’", a encore dit Me Brocca au jury avant que celui-ci ne se retire pour délibérer peu avant 12h30.