Un show laser « abstrait »

Pour la réalisation de l’œuvre, l’artiste et le Collectif Coin ont fabriqué leurs propres outils, soit 15 mâts de deux mètres de haut au bout desquels sont montés des croix-lasers, un système un peu différent de celui qu’on a l’habitude de retrouver dans les shows laser classiques, fonctionnant généralement par effet miroir. "On a voulu casser la spirale infernale de la technologie en réutilisant des choses qu’on avait déjà dans l’atelier. J’appelle à la tranquillité de l’âme, d’où le titre 'Ataraxie', et à la connaissance de nos propres limites".