Un service citoyen pour les jeunes Gedinnois

Les projets sont variés et touchent différents secteurs comme la culture, le développement durable, l’aide aux personnes, l’éducation et le sport. La personne qui le souhaite s’engage à temps plein pour une durée de six mois. Elle participe à son projet quatre jours par semaine. Le cinquième jour est consacré à la formation ou à des moments d’échanges avec d’autres jeunes engagés. Durant cette période, elle continue à bénéficier de ses allocations si elle en a et reçoit une indemnité complémentaire de 10 € par jour ainsi qu’une intervention de maximum 100 € par mois pour ses frais de déplacement.

Plusieurs niveaux d’engagement sont possibles. La signature de la charte d’adhésion au service citoyen constitue le premier niveau d’engagement. Le second niveau concerne la mise en place d’actions d’information afin de promouvoir le service citoyen au sein de la population. En s’engageant au niveau trois, la Commune est amenée à trouver de nouveaux partenaires auprès des organismes d’accueil potentiel de la région. La création d’une ou plusieurs missions au sein des services communaux, avec désignation d’un tuteur, constitue le quatrième niveau d’engagement.

La proposition du collège communal gedinnois est de signer une convention avec le service citoyen jusqu’au niveau quatre.

Pour la Commune, cette adhésion coûterait 50 € par an. Un catalogue de missions sera mis à la disposition des jeunes citoyens. Magali Bihain signale également qu’au terme de la période de six mois, 80% des participants trouvent une issue favorable soit en signant un contrat de travail, soit en reprenant des études.

Après la présentation du point, chaque mandataire qui le souhaitait a pris la parole pour donner son avis sur le sujet. Quentin Jacques (Écolo & MC) soutient cette initiative et a demandé que l’on puisse identifier les différents projets que la Commune proposerait aux jeunes gens intéressés. L’échevine Thérèse Colaux a répondu que la bibliothèque communale pourrait déjà accueillir un·e ou plusieurs participants.

La conseillère Sylvianne Simon (Aux12GEDIoui) est plutôt sceptique sur le sujet et trouve que les jeunes ne sont plus assez actifs dans la recherche d’emploi. Au moment du vote, elle a donc marqué son désaccord à l’adhésion à la plateforme.

Vente de bois de chauffage

Comme l’a expliqué l’échevin des Forêts Pierre Rolin, la dernière modification du cahier général des charges pour la vente des coupes de bois de chauffage remonte à 2016. Il était donc temps d’actualiser, de simplifier ou de clarifier certaines clauses particulières. Jusqu’à présent, les lots non adjugés lors de la première vente étaient remis en vente à une date ultérieure et selon les mêmes modalités lors d’un second tour. Désormais, il n’y aura plus de second tour mais une revente des invendus et des chablis éventuels d’hiver. L’échevin rappelle qu’un seul lot par ménage et par habitation sera adjugé. Il est interdit de faire du commerce avec les lots.

Hausse de la redevance pour l’abattoir

Pour faire face à la hausse des frais de personnel et de fonctionnement, il a été décidé d’augmenter de 15% les différentes redevances liées aux abattages des animaux. Les membres de la minorité souhaiteraient que des prix plus favorables soient appliqués pour les Gedinnois. Le bourgmestre Massinon signale que l’abattoir reste déficitaire et qu’il pourrait bénéficier d’une aide de la Région wallonne dans le cadre d’un service d’intérêt public. Il se renseignera pour voir si le fait d’appliquer un tarif différencié ne mettrait pas en question cette aide apporté par la Région. Lors du vote, les trois représentants de la liste Aux12GEDIoui diront non, Quentin Jacques (Écolo & MC) s’abstiendra et les membres de la majorité accepteront cette révision tarifaire.

Un subside pour Natagora

Comme l’a expliqué le bourgmestre Vincent Massinon, un gros travail a été réalisé depuis 2016 pour répartir au mieux les subsides accordés par la commune: 950 € pour chaque Syndicat d’initiative, 1 615 € pour les clubs de foot et 400 € pour les clubs de jeunes et assimilés. D’autres associations dynamiques sur le territoire bénéficient d’une subvention de 250 €. Cette année, la régionale Natagora Lesse & Houille bénéficie également d’un subside de 250 €. Le conseiller Quentin Jacques (Écolo & MC) propose qu’un mécanisme d’indexation soit mis en place afin d’éviter de se remettre autour de la table chaque année pour discuter d’une éventuelle augmentation. Le bourgmestre n’appuie pas la proposition, mais répond que d’autres aides sont déjà accordées aux associations qui en font la demande notamment par le prêt de matériel ou la mise à disposition du personnel communal. Lors du vote, seule Sylvianne Simon s’abstient.

Hausse de la partie forfaitaire des déchets

Ain d’appliquer le coût-vérité pour les déchets, il a été décidé d’augmenter la partie forfaitaire qui passe de 62 à 67 € pour les isolés, de 62 à 70 € pour les ménages et de 76 à 82 € pour les secondes résidences. La partie variable reste inchangée. Lors du vote, Quentin Jacques s’abstient, estimant qu’il aurait été plus judicieux de faire l’inverse afin d’inciter les gens à mieux trier leurs déchets.

L’eau à 5 € le mètre cube

Pour établir le prix de l’eau, plusieurs facteurs interviennent. Le coût-vérité de distribution (2,62€) est établi par la Commune et comprend les dépenses liées à la production et à la distribution. À cela, il faut ajouter le coût-vérité d’assainissement et le fonds social de l’eau fixé par la SPGE, et la TVA de 6%. Cela représente au total environ 5 € le m³.