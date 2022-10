Un jeu pour comprendre l’effet de groupe

Que fait-on par choix et que fait-on sous la contrainte ? Touchez l’un des personnages, il applaudira et les autres autour de lui aussi. Sommes-nous irremplaçables ? Touchez l’un des personnages, il disparaîtra pour qu’un autre tombe du ciel. Où s’arrête l’individu et où commence le groupe ? Qui dirige la foule ? Que se passe-t-il si elle se dirige dans la mauvaise direction ? Dans le jeu, celui-ci est symbolisé par un trou noir.