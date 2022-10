Tribunal correctionnel de Namur : un trio de « pros » pour répondre de 40 faits de vols un peu partout dans la province

L’enquête en question, démarrée dans différentes zones de police suite à des "épidémies" de vols sur leurs territoires respectifs, a pris un coup d’accélérateur du côté de Rochefort le 27 janvier 2020. Ce soir-là, une dame rentre chez elle et constate qu’un châssis a été forcé et que des bijoux et de l’argent ont disparu, pour environ 5000€ de préjudice. Elle a repéré un véhicule suspect. Une Audi A4, qui est retrouvée par la police non loin de là, abandonnée. Dedans, les enquêteurs piochent un ticket de caisse pour des achats de vêtements au centre commercial Rive Gauche, à Charleroi. Achats réalisés par la compagne de Roméo, un habitant de Lodelinsart.

En bout d’enquête, une perquisition menée chez eux permettra de retrouver de l’outillage en quantité, butin d’une série de vols dans des camionnettes.

De Rochefort à Éghezée

Entre les deux moments, Roméo, considéré comme le commanditaire et organisateur, et quatre autres prévenus, auraient réalisé en tout 43 vols ou tentatives. Ils auraient voyagé du côté de Ciney, Rochefort, Dinant, Asses, ou plus dans le nord de la province, en zone Orneau-Mehaigne. "Ce sont des professionnels, spécialisés dans deux filières. Dans des véhicules de chantier d’une part, dans des habitations d’autre part, détaille Audrey Séminira. Et ce second volet est le plus déplaisant, car des personnes étaient parfois présentes chez elles, avec donc une menace pour leur intégrité." Elle requiert des peines de 7 ans contre Roméo, 6 ans pour son beau-fils et 3 ans contre Petru, trois des cinq prévenus présents à l’audience, les deux autres faisant défaut.

Oui pour les outils, non pour les maisons

Les éléments à charge et le réquisitoire reposent essentiellement sur le lien entre divers véhicules impliqués dans les vols, des analyses ADN dans ceux-ci démontrant que les prévenus les ont utilisés et la téléphonie.

Pour le volet des vols d’outillages, ils sont en aveux, pour tout ou partie des faits. Mais ils contestent les vols dans les maisons. Les enquêteurs se sont penchés pour les confondre sur les analyses de l’activité de leurs GSM. Ceux-ci "bornent" (c’est-à-dire qu’ils se connectent au réseau via des pylônes localisés) à proximité des lieux et aux heures où les vols ont été commis, dans le cas de Daniel, notamment. Très souvent, c’est pour appeler Roméo, dont le GSM le localise à Lodelinsart. "Si ce cela prouve une chose c’est que lui n’est pas sur les lieux des faits, donc ne les a pas commis," plaide son avocat Me Charles qui sollicite un sursis probatoire pour ce qui excède les 11 mois de détention préventive subis par son client.

Pour Daniel, le beau-fils, Me Deutsch demande le maintien du bracelet électronique qui a été placé à la sortie de préventive début octobre. Ce prévenu reconnaît une série de vols d’outils, sans savoir combien au juste, commis pour faire face à des difficultés financières mais pas de manière "professionnelle" comme décrite par le parquet: "Quand on est professionnel, on fait en sorte de ne pas être repéré comme par son GSM, ce qui est complètement crétin," plaide l’avocat. Petru, lui, admet trois vols, ni plus, ni moins, et plaide le sursis probatoire: "Avec pour condition de trouver un travail, quoi de mieux ?" questionne son avocate. Et de préciser: "Un travail légal s’entend". Jugement le 24 novembre.