Terroir et artisanat local à la 8e fête du potiron à Gerpinnes

La plus originale citrouille

Quatorze lettres avaient été dispersées chez plusieurs exposants et chaque participant devait les retrouver pour composer un mot. Un tirage au sort a été effectué parmi les bonnes réponses et le lauréat a remporté un panier garni de produits locaux. Ce jeu a suscité la curiosité des nombreux visiteurs qui se sont relayés sur le site tout au long de cette journée ensoleillée.

Une attention particulière avait été réservée aux enfants avec un château gonflable et un concours de la sculpture la plus originale. Les différentes réalisations seront ajoutées sur la page Facebook du royal syndicat d’initiative de Gerpinnes et la création ayant récolté le plus de likes verra son auteur récompensé. Les bénéfices de la Fête du potiron servent à développer, sur fonds propres, des projets touristiques à Gerpinnes.