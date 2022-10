Une soixantaine d’œuvres sont à découvrir dans des lieux parfois improbables, 16 au total. "On a des salles de gym d’école, des bâtiments publics, des cours et jardins. On est aussi dans l’espace public et le KIKK In Town monte jusqu’au Pavillon de la citadelle. C’est un des nouveaux lieux qu’on gère", explique Marie Duchatel, directrice artistique. La thématique cette année: Tales of togetherness, soit "les contes du vivre-ensemble". "L’idée c’est d’explorer les langages universels qui nous rassemblent en tant qu’êtres humains", complète-t-elle.

L’intégralité du programme est à retrouver sur le site Internet du festival. Pour vous, nous avons sélectionné six immanquables du KIKK In Town.

1. Un show laser « abstrait »

«Ataraxie», de Maxime Houot ©EdA - Florent Marot

Pour accueillir un impressionnant show laser, la salle de gym de l’Institut Saint-Louis s’est enfouie dans la pénombre la plus complète. Une proposition artistique abstraite du Français Maxime Houot. "Pour moi, l’histoire est celle des crises que l’on vit depuis la pandémie. C’est ma séance de psy de raconter ce genre de choses". Sur une musique angoissante, les lasers rouges se déchaînent dans l’espace, puis se calment, comme une mer qui s’installe enfin, avec la musique reposante qui l’accompagne.

Pour la réalisation de l’œuvre, l’artiste et le Collectif Coin ont fabriqué leurs propres outils, soit 15 mâts de deux mètres de haut au bout desquels sont montés des croix-lasers, un système un peu différent de celui qu’on a l’habitude de retrouver dans les shows laser classiques, fonctionnant généralement par effet miroir. "On a voulu casser la spirale infernale de la technologie en réutilisant des choses qu’on avait déjà dans l’atelier. J’appelle à la tranquillité de l’âme, d’où le titre 'Ataraxie', et à la connaissance de nos propres limites"

2. Chorégraphie au rythme du progrès

« Vicious Circle », de Peter William Holden. ©EdA - Florent Marot

Le fordisme, mode de développement industriel visant à accroître la productivité par la réorganisation du travail, n’aura peut-être jamais aussi bien été imagé qu’au premier étage du Delta. Vicious Circle de Peter William Holden, c’est huit paires de bras, en fer forgé, qui se plient et se déplient machinalement à la cadence modérée de la musique de fond.

Le système fonctionne par air comprimé. Il a pour ambition de révéler le grand remplacement de l’homme par la machine depuis la révolution industrielle. Cercle vicieux ou cercle vertueux ? L’artiste voit en tout cas quelque chose de beau dans cette chorégraphie de la vie.

3. Danse sans frontière

«Universal tongue», d’Anouk Kruithof ©EdA - Florent Marot

Au croisement d’une société des écrans, la néerlandaise Anouk Kruithof a imaginé une œuvre rassembleuse, où dansent frénétiquement des personnes de tous les horizons du monde. Son message: la danse est un langage universel, une "Universal tongue". Avec la collaboration de 52 chercheurs, l’artiste a entrepris un travail de fouille monumental. Ils se sont perdus dans les méandres d’Internet, de Youtube à Tik-Tok, en passant par Instagram ou encore Viméo et Facebook pour dénicher des images riches et variées.

Dans la salle sombre de l’établissement des Sœurs Notre-Dame, juste derrière le théâtre, s’offre aux visiteurs un spectacle vidéo de 32 heures, à voir au travers de huit écrans, visibles de face ou de dos. "Où qu’on se place dans la salle, on peut apercevoir les images de chacun des écrans", note Sarah, hôtesse.

Les images se succèdent aux rythmes de la musique, parfois calme, parfois folklorique, parfois envoutante. Sur un air de samba, dansent en symbiose un groupe de danseuses brésiliennes, un amérindien et un influenceur seul dans sa chambre.

Qu’on les juge diamétralement opposés ou extrêmement ressemblants, l’œuvre les ramène à leur plus simple expression humaine. Celle du corps comme messager.

4. Orgasme au 7e ciel du Delta

L’installation «Beautiful Agony», de Joan Fontcuberta et Pilar Rosado ©EdA - Florent Marot

Pour l’œuvre Beautiful Agony, Joan Fontcuberta et Pilar Rosado ont travaillé au départ d’un datas et de portraits en plein orgasme, que l’on peut d’ailleurs apercevoir aux abords de l’installation. Ces données ont ensuite été utilisées afin de placer le filtre sur d’autres visages en extase.

Dans la réflexion, sont passés au scanner des personnalités empêtrées dans des scandales d’agressions sexuelles, de harcèlement ou d’adultère manifeste. Donald Trump, Dominique Strauss Khan, Silvio Berlusconi et Juan Carlos de Bourbon s’offrent donc en spectacle sous un tout autre visage. Figées à jamais, ces images ont même été imprimées par imprimante 3D et exposées dans le petit musée.

Des statuettes paradoxalement installées sur un piédestal. Comme une impression de se trouver au musée de l’absurde.

5. Un jeu pour comprendre l’effet de groupe

«Kids», une proposition de Michael Frei et Mario Von Rickenbach ©EdA - Florent Marot

Dans la galerie du Beffroi, les artistes Michael Frei et Mario Von Rickenbach offrent une réflexion interactive sur tablette pour les visiteurs qui s’y aventurent. KIDS est un jeu de foules dans lequel il s’agit de mettre en mouvement des bonhommes, tout ce qu’il y a plus simple graphiquement.

Que fait-on par choix et que fait-on sous la contrainte ? Touchez l’un des personnages, il applaudira et les autres autour de lui aussi. Sommes-nous irremplaçables ? Touchez l’un des personnages, il disparaîtra pour qu’un autre tombe du ciel. Où s’arrête l’individu et où commence le groupe ? Qui dirige la foule ? Que se passe-t-il si elle se dirige dans la mauvaise direction ? Dans le jeu, celui-ci est symbolisé par un trou noir.

Tant de questions, qui ne trouveront sans doute pas de réponse directement mais qui ont le mérite d’être posées avec subtilité.

6. Lâcher-prise entre deux ballons géants

«The Physical Mind» ©EdA - Florent Marot

Coincé entre deux énormes coussins d’air en toile épaisse, le participant dispose de quatre minutes pour atteindre le lâcher-prise le plus total. Avec The Physical Mind au Delta, on croirait entrer dans une chambre d’enfant, tranquille, à la lumière douce et rassurante émanant des coussins. Une chambre où l’on est tenu de chuchoter.

Pol s’est prêté à l’expérience. Il s’installe à même le sol, sur le gros ballon du bas dégonflé. Puis, à mesure que l’air s’immisce dans la toile, l’homme monte en lévitation, jusqu’à l’imbrication parfaite. "Il faut essayer ! Je ne me suis pas senti oppressé du tout. C’est une impression de légèreté. Quand le ballon se dégonfle, c’est comme si je réatterrissais sur terre", témoigne-t-il.

Cette œuvre est une invitation à expérimenter la relation entre les états physique et mentaux. Par ce stimulus, l’anxiété semble s’envoler. Et pour les visiteurs qui assistent à l’expérience, l’installation susciterait, d’après ses auteurs, un sentiment d’empathie à l’égard de celui qui tente le jeu.