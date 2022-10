Lâcher-prise entre deux ballons géants

Coincé entre deux énormes coussins d’air en toile épaisse, le participant dispose de quatre minutes pour atteindre le lâcher-prise le plus total. Avec The Physical Mind au Delta, on croirait entrer dans une chambre d’enfant, tranquille, à la lumière douce et rassurante émanant des coussins. Une chambre où l’on est tenu de chuchoter.