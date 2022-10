KIKK in Town: six immanquables

Le KIKK In Town, parcours d’installation à travers la ville de Namur, revient cette année avec de nouvelles propositions artistiques. Une soixantaine d’œuvres sont à découvrir dans des lieux parfois improbables, 16 au total. « On a des salles de gym d’école, des bâtiments publics, des cours et jardins. On est aussi dans l’espace public et le KIKK In Town monte jusqu’au Pavillon de la citadelle. C’est un des nouveaux lieux qu’on gère », explique Marie Duchatel, directrice artistique. La thématique cette année : Tales of togetherness, soit « les contes du vivre-ensemble ». « L’idée c’est d’explorer les langages universels qui nous rassemblent en tant qu’êtres humains », complète-t-elle.