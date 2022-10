Il y a des moments comme ça qui marquent. La soirée de mercredi soir fait partie de ceux-là. Entre nostalgie des veillées autour du feu de camp et respect pour la performance, on n’a pas de mots. 93 ans. À enchaîner les dates et les tubes. Quelle santé !

Il est 20 heures tapantes lorsque le spectacle commence, au son des cloches, dans la collégiale de Dinant pleine à craquer. La voix du plus troubadour des chanteurs français est un peu enrouée, les fins de phrases rappellent un certain Renaud. Au fil des notes, elle se délie. Hugues Aufray assure, tantôt debout, guitare au bout des doigts ou harmonica au bout des lèvres, tantôt assis sur une chaise haute, entouré de quatre musiciens "envoyés par le ciel" qui jonglent avec les instruments. Le tout est enveloppé d’une acoustique minutieusement calibrée et d’une mise en lumière sublime de l’édifice religieux.

Un concert autobiographique, parsemé de quelques bafouilles et trous de mémoire (qu’il assume avec humour et que tout le monde lui pardonne), durant lequel Hugues Aufray revient sur son parcours, ses chansons, sa rencontre décisive avec Bob Dylan en 1961 qui l’a décidé à traduire certains de ses titres en français, ce film l’ Eau vive, dans lequel sa sœur Pascale Audret jouait, qui lui a inspiré une chanson éponyme.

Il ne se gêne pas non plus pour tacler les télécrochets à la mode. "Il faut savoir être patient dans la vie. J’ai fait mon premier disque à 30 ans. Les jeunes aujourd’hui ils font The Voice et après deux ans, c’est fini..." Une remarque qui amuse le public. "Vous voyez, il suffit d’être un peu méchant pour faire rire les gens…" Avant de surenchérir, taquin, "mais c’est enpartie vrai ce que je dis..."

Le chanteur atypique, dont "la vie est un long voyage", est plein de ressources. Lui que l’on surnommait "le Zug" dans le cercle familial parce qu’il n’arrivait pas à prononcer son prénom étant petit, profite du moment, s’éclate.

Il envoie ses titres phares : Monsieur de professeur, Stewball, Le petit âne gris, Petit Simon, Céline, avant l’emballant et attendu Santiano qui clôture magistralement la soirée. Quelle énergie. 93 ans. On n’en revient toujours pas.

Il est presque 22 heures. Le public en redemande. L’artiste réapparaît, seul, guitare à la main. Il entame La Prière (Je vous salue Marie) pour rendre hommage à son "maître, le plus grand troubadour de la chanson française", Georges Brassens. On entend les mouches voler. Scotchant.

« Cadeau du ciel »

Après la représentation, Hugues Aufray prend encore le temps, malgré des traits tirés, de rencontrer un court instant quelques privilégiés dans sa loge, avant de s’éclipser et de s’engouffrer, au bras de sa bienveillante compagne, Muriel, dans la voiture qui l’attend devant la collégiale.

Le carreau ouvert, souriant, il salue d’un geste chaleureux les fans qui l’attendaient dehors dans l’espoir de décocher un autographe.

La volonté est là. La fatigue aussi. L’homme doit se préserver, car les dates de cette tournée Pour la dernière fois… s’enchaînent.

Un conseil : courrez le voir avant qu’il ne soit trop tard. Même s’il a insisté avant de quitter la scène : "À bientôt, on se reverra, ce n’est qu’un au revoir".

Cette nouvelle vague de concerts, Hugues Aufray la décrit comme un "cadeau du ciel". C’en était un pour nous aussi.