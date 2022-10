Une campagne de prospection géothermique à travers la province de Namur

Cette campagne traversera les communes entre Andenne et Marche-en-Famenne.

À Somme-Leuze, explique la bourgmestre, elle vise les villages de Nettinne, Sinsin et Waillet. Elle consistera en placement de capteurs, tous les dix mètres, sur des terrains, privés ou non, le long d’un tracé prédéfini (allant d’Andenne à Marche-en-Famenne). La prise de mesures sera effectuée par trois camions vibrateurs qui viendront placer des plaques au sol et les feront vibrer quelques secondes. Cela porte le nom de "vision à résonance énergétique". Certaines vibrations pourront être ressenties à proximité, mais resteront limitées et contrôlées. Les propriétaires et locataires impactés seront contactés.

Une réunion d’information aura lieu, le mercredi 9 novembre à 19h30 à la maison des Jeunes de Hamois (rue Saint-Pierre 38 à 5360 Hamois).

On a appris lundi que le chantier se déroulera 7 jours sur 7 et de 8h. à 18h.

Cela rappelle un peu les forages à la recherche de gaz, il y a quarante ans et qui n’avaient rien donné…

À la recherche d’eau chaude en sous-sol

Qu’est-ce que la géothermie profonde ? La géothermie, ou chaleur de la terre, représente un immense potentiel énergétique. En s’enfonçant dans la croûte terrestre, la température augmente en moyenne de 30 degrés par kilomètre. L’eau qui s’y trouve peut atteindre plus de 100 degrés à 3 kilomètres de profondeur. La géothermie consiste à exploiter cette énergie renouvelable principalement sous forme de chaleur ou pour produire de l’électricité.

Dans le cadre du projet DGE-ROLLOUT financé par le FEDER et la Région Wallonne, le Service Géologique de Belgique réalise une campagne de prospection géophysique dénommée GEOCOND2022, afin de déterminer la présence de roches favorables au développement de la géothermie profonde. La réalisation est confiée à la société Gallego Technic Geophysic.

Pour produire de l’énergie verte

DGE-ROLLOUT est destiné à faciliter l’utilisation de la géothermie profonde en Europe du Nord-Ouest comme ressource énergétique respectueuse de l’environnement et du climat. L’utilisation de la géothermie permet de réduire les émissions de CO2et de contribuer à rendre l’Europe plus indépendante d’un point de vue énergétique. L’une des principales sources de CO2 vient de la production d’électricité et de chaleur par la combustion d’énergies fossiles. Celle-ci pourrait largement être remplacée par l’utilisation de la géothermie profonde. Cependant, la géothermie profonde nécessite une exploration du sous-sol grâce à des technologies spécifiques.

Le Service Géologique de Belgique est une unité de recherches et de services de l’Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique (IRSNB). Ce service mène des opérations scientifiques et des projets de recherche liés à la GéoEnergie, aux matières premières, à la dynamique des bassins sédimentaires et aux infrastructures de données. Il a réalisé des grandes campagnes d’exploration du sous-sol belge, y compris les forages profonds et tous les grands relevés géophysiques.