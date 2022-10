Rochefort-Houyet: Une Maison de l’Emploi spacieuse et accueillante

Un point noir: sa situation, en ville ou plutôt un peu en dehors du centre-ville. Son inauguration vient d’avoir lieu au 30, rue de l’Abattoir donc, en présence des édiles des deux villes, des responsables des deux CPAS, des présidents de l’ALE et aussi de Giuliana Rosso, la directrice de l’accompagnement, du Forem Namur-Brabant wallon. L’objectif de ce déménagement ? Offrir davantage de confort aux citoyens des deux communes pour effectuer leurs démarches vers l’emploi et la formation. D’autant que l’agence locale pour l’emploi (ALE) a installé ses bureaux dans le même bâtiment.

938 demandeurs demploi

En accueillant les invités à l’inauguration, la bourgmestre de Houyet, Hélène Lebrun, s’est réjouie de ce déménagement de locaux et de l’accompagnement adapté. Pour les deux communes, on note, en effet, 938 demandeurs d’emploi, dont 687 à Rochefort et 251 à Houyet. La bourgmestre a aussi remercié le Forem pour le soutien qu’il apporte, avec les édiles, aux chercheurs d’emploi.

Giuliana Rosso a rappelé que la maison de l’emploi de Rochefort-Houyet est née en 2004 et qu’elle vit, aujourd’hui, dans l’ère de digitalisation. Des ordinateurs sont, d’ailleurs, à la disposition des demandeurs d’emploi. Le but, c’est d’augmenter les compétences des demandeurs avec qui on veut garder le contact humain: "on n’est pas des serials clickers," dit-elle, avec humour.

Quant à la directrice, Brigitte Mosseray, elle a détaillé le travail qui se fait à la Maison de l’emploi où sont deux conseillères une assistante sociale et une assistante administrative. Les demandeurs d’emploi y participent à des entretiens individuels, voire des ateliers et réalisent, là, leurs formalités administratives. Ils peuvent aussi s’informer, aujourd’hui, sur la page Facebook ou sur le net, davantage que sur les panneaux d’offres d’emploi…

3500 visites par an

La Maison de l’Emploi comptabilise 3500 visites par an. Depuis 2020, elle a continué d’adapter son offre de service en mixant les contacts et les rendez-vous à distance et en présentiel.

Les deux communes dénombrent 3740 postes de travail salariés et 1740 indépendants. Le top 5 des secteurs qui y embauchent: le commerce de détail (14,7%) l’enseignement (12,8%), la construction (12,4%), la santé et l’action sociale (11,5%) et l’administration publique (9,7%).

Infos: 084/240903 ou maisondelemploi.rochefort@forem.be. Elle est accessible sans rendez-vous, le lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 8h30 à 12h. et une permanence est aussi accessible, à Houyet, le jeudi, entre 13h30 et 126h, à l’Espace citoyen (gare SNCB), rue de la station.