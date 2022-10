Lancement d'une taxe de séjour

Déchets en hausse

Le coût-vérité en matière de collecte et traitement des déchets résulte de l'application du principe du pollueur-payeur: l'ensemble des dépenses relatives à la gestion des déchets ménagers dans une commune doit être couvert par des recettes spécifiques aux déchets ménagers. La commune doit donc réclamer à ses citoyens l'entièreté du coût de la gestion des déchets ménagers qu'elle prend en charge. Le taux de couverture du coût-vérité se calcule en divisant l'ensemble des recettes concernées par l'ensemble des dépenses. Depuis 2012, ce taux doit se situer entre 95% et 110%. Sinon, on passe à la caisse Il était de 90%, il monte à 108% pour 2023. Le conseil a donc décidé d'augmenter les taxes et redevances.

Ainsi la taxe sur l'enlèvement et le traitement des déchets passe de 125 à 150€ et de 65 à 80€ pour les ménages d'une seule personne. En ce qui concerne les sacs, les sacs bio pour les ordures ménagères brutes passent à 1,50€. A partir du 27e sac pour les ménages comptant plus d'une personne, les seconds résidents et les hébergements reconnus par le commissariat général au tourisme. Les 26 premiers sacs sont gratuits. Les 12 premiers sacs sont gratuits pour les ménages d'une seule personne.

Pour les sacs PMC, le rouleau passe à 2€

Salubrité

Le conseil, unanime, a approuvé le réglement communal relatif à la salubrité des caravanes ou abris assimilés destinés, affectés, utilisés ou susceptibles d'être utilisés à d es fins d'habitations au sein d es équipements à vocation touristique inscrits dans le Plan d'habitat permanent. La commune pourrait mandater d es experts ou d es employés communaux.pour vérifier si les logements sont habitables ou pas.

Rentrée scolaire

La rentrée scolaire au 1er octobre est bonne pour les quatre implantations. A Heure, il y a 43 enfants en maternelle et 103 en primaire, à Noiseux, 42 et 72, à Somme-Leuze: 33 et 46 et à Bonsin, 26 et 26, soit un total de 291 enfants

Egouttage

Le conseil a aussi approuvé la pose d'un collecteur d'égouttage, à Heure, de la rue des saules à l'école puis vers le ruisseau soit 1535 m.. Cout estimé: 1.065.879€ HTVA. La SPGE prend à sa charge la comme de 918.070€ HTVA. restera à la commune 147.809€HTVA