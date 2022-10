Profondeville: 11 couples à l'honneur

Le 20 septembre de la même année, Victor Willame, ingénieur technicien à l’armée puis manager d’un service technique a épousé Éliane Nicolay, aide comptable dans une multi nationale japonaise. Ils ont deux enfants, six petits-enfants et deux arrière-petits-enfants.

Tous les autres couples fêtés se sont mariés en 1972. Le 2 septembre, Jean-Pierre Demesmaecker unissait sa destinée à celle de Geneviève Daubois. Lui a été ingénieur électronique et elle, enseignante en sciences commerciales avant de terminer comme secrétaire de direction à l’IATA. Ils ont deux enfants et cinq petits-enfants.

Michel Delvaux et Yvonne Howet se sont mariés le 16 septembre. Michel a été employé de banque et Yvonne, secrétaire de direction à la base militaire de Florennes puis dans une société d’investissement. Ils sont les parents de deux fils et les grands-parents de trois petits-enfants.

Parents de trois enfants et grands parents de six petits-enfants, les époux Beguin – Michaux se sont mariés le 21 septembre. Didier a travaillé aux établissements Gernay, Marie s’est occupée de ses enfants.

C’est le 29 septembre que Philippe Dumont a uni sa destinée à celle de Marie-Claire Lepage. Ils ont tous deux enseigné dans plusieurs écoles de la province Ils ont quatre filles et sept petits-enfants.

José Pire-Stevenne et Geneviève Binamé se sont mariés le 21 septembre Il a été ingénieur civil en informatique et son épouse, régente ménagère agricole a enseigné à l’institut Mariette Delahaut. Ils ont trois enfants et six petits-enfants.

Le 23 septembre, Freddy Crevin, installateur à la RTT puis au Parquet de police de Dinant a épousé Marie-Ange Delbascour qui a travaillé au Ministère de l’Intérieur. Ils ont deux fils et deux petits-fils.

Parents d’un fils et grands-parents d’une petite-fille, Jacques Honnay a épousé le 26 août, à Bois-de-Villers Marguerite Gustin. Jacques a fait carrière aux chemins de fer et Marguerite dans le prêt à porter puis chez Courthéoux.

Pierre Marchand et Marie-Claire Debontridder, parents de deux garçons et grands-parents de quatre petits-enfants ont uni leurs destinées le 14 octobre. Ils ont tous deux travaillé à l’entreprise Citrusco, à Bois-de-Villers, elle comme secrétaire, lui comme chauffeur, avant de rejoindre l’administration communale, toujours comme chauffeur.

Enfin, Victor Burlet a développé la ferme familiale. Le 9 novembre, il épousait Martine Collard qui a travaillé à la section repas et entretien de l’administration communale pour y terminer comme responsable. Ils ont deux fils et quatre petits-enfants.

Le parcours de chaque couple a été agrémenté d’une chanson et la chorale, après les discours, a entonné Li bia Bouquet.