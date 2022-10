Procès de Laurent Badot : « Ma mère avait à nouveau des projets » dit la demi-soeur de l’accusé

Premier témoin à venir s’exprimer: Sarah: la demi-sœur de Laurent Badot, de 7 ans sa cadette et issue d’une seconde union. Son papa est décédé alors qu’elle était âgée de 14 ans. "Ce que j’attends de ce procès, c’est d’avoir des réponses, explique-t-elle à la Cour. Je veux savoir si mon frère a de l’empathie et s’il avait vraiment l’intention de donner la mort. Oui. Je lui en veux."

De par la différence d’âge, Sarah (aujourd’hui âgée de 22 ans) n’a pas tout connu. Mais elle a très vite pris conscience de l’ascendant que son demi-frère avait sur leur maman et cette violence de plus en plus marquée qu’il a développée envers cette dernière. Elle se souvient de cette scène où il frappe sa mère. Alors qu’elle est à terre, il lui tord les genoux: "elle a hurlé de douleur." Il y a aussi ce produit chimique que la maman reçoit dans les yeux et qui lui endommage la cornée.

Elle-même a eu à subir cette violence. "Il est entré dans la maison, m’a prise par la gorge et m’a jetée par terre et m’a rouée de coups. J’ai pris un couteau pour pouvoir me défendre. Il m’a désarmée." Et puis, il y a les menaces de mort, explicites, envers cette maman: "il avait une haine particulière envers ma mère." Le fait qu’elle était faible et vulnérable semblait le pousser à être davantage violent envers cette femme qui l’aimait. Malgré tout.

Le volet d’assuétude à l’alcool n’a pas été éludé. Mais la consommation de la victime semblait connaître la même courbe ascendante que la violence qu’elle subissait. Trois semaines avant sa mort, Myriam Badot avait cessé toute consommation. "Elle s’était remise sur le droit chemin, commente sa fille Sarah. Elle avait à nouveau des projets. Elle se sentait soutenue, aidée. Elle voulait vivre à Ostende. Elle adorait la mer. Elle parlait de refaire sa vie. C’est très triste, souligne Sarah. Car cela aurait pu se finir très bien".

« La femme qui l’aimait le plus »

Néanmoins, le scénario semblait d’ores et déjà couru d’avance. Sa meilleure amie (que le président Philippe Gorlé a incité à plus d’objectivité) a clairement pointé du doigt le premier mari et le fils comme responsables de cette fin. Un mari qu’elle décrit comme "violent". "Il a appris à son fils comment taper sur les femmes", déclare-t-elle à la Cour. Et, d’affirmer, en regardant l’accusé droit dans les yeux: "Il a tué la femme qui l’aimait le plus". Lui dont la vie sentimentale semble assez floue.

Les voisins directs (ceux qui se sont inquiétés le 11 juin d’absence de nouvelles de Myriam) ont confirmé la violence du fils à l’encontre de sa mère. Et ces périodes où cela allait mieux "quand il n’était pas là." Myriam s’était aussi confiée au voisin la veille, lui expliquant sa volonté de revendre la maison dans kes deux ans et de partir à la mer. Elle n’en a pas eu le temps. Ce mardi après-midi sera consacré à l’audition d’autres témoins, dont la sœur de la victime.