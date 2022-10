L’enseignement communal se porte bien

Lors de sa présentation, la directrice a pointé des éléments à tenir à l’œil. Elle a notamment évoqué le cas de Mesnil-Saint-Blaise. Qui dit augmentation dit besoin d’espace supplémentaire. L’école commence à devenir un peu juste d’autant que la situation devrait continuer à progresser. De nouvelles rentrées sont encore attendues. Source d’inquiétude, la situation de la section maternelle à Houyet. La dégradation de l’école causée par les inondations a probablement eu un impact: des départs d’enfants. Si cela n’est pas dramatique, il faut être attentif.

Dans son offre, l’école communale joue la carte de l’étude des langues. Une initiation au néerlandais à partir de la 2e maternelle est proposée. Ceci vient en supplément à l’apprentissage des langues en 5 et 6e.

À Wanlin, c’est l’anglais qui est enseigné. Il s’agit d’un projet pilote mené durant une année scolaire. À l’issue de celle-ci, le point sera fait. Qu’est-ce qui justifie la décision de Wanlin ? Il y avait une volonté de la part de l’équipe éducative de vivre un projet en anglais. Autre élément: 85% des Houyetois choisissent l’anglais comme deuxième langue à l’entrée du secondaire.

Au niveau du temps de midi, les écoles communales mènent également un projet d’animation. On fait de la cuisine, des activités manuelles et artistiques, du sport. Pour la directrice, cette initiative a un impact sur le comportement des élèves. "Les conflits diminuent réellement. En plus, ils prennent du plaisir".