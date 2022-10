Hausse du coût de l’énergie: l’échevin des Sports de Dinant s’engage à rencontrer les responsables des clubs

À cette demande, le bourgmestre Thierry Bodlet a fait remarquer que le sport c’est important, mais qu’il existe aussi à Dinant d’autres associations qui rencontrent des difficultés. S’il n’est pas partisan que la Commune prenne en charge l’entièreté du surcoût lié aux dépenses énergétiques, il suggère de payer une proportion de ce dernier.

L’échevin des sports, Stéphane Weynant, a proposé, reconnaissant une certaine déformation professionnelle, de "réduire l’aide à 1€ provisionnel, en fonction des éléments dont on aura connaissance. Il faut un dossier de pièces." Et d’ajouter: "C’est important de soutenir, mais il ne faut pas oublier que la Commune est aussi en difficulté."

Omer Laloux, conseiller de la majorité et président de l’Union Dinantaise, cite un exemple qui appuie la demande des conseillers de l’opposition: "On clôture l’exercice du club avec 2900 € de charge et la nouvelle provision mensuelle chiffre à 1900 € au lieu de 500€. On a pris des engagements, notamment de ne plus jouer de match en nocturne et de limiter les entraînements en soirée. Pour moi, demander cet amendement est pertinent."

L’échevine des Finances, Chantal Clarenne, de son côté, n’est pas convaincue. Elle s’interroge: "Où va-t-on s’arrêter ? Les écoles qui ne sont pas communales peuvent aussi alors demander de l’aide. Les gens vont avoir des provisions qui vont augmenter, mais s’ils prennent des mesures adéquates, ils pourront limiter leur consommation et ne pas payer un prix trop élevé au final." Et de poursuivre "Si la Ville avait une planche à billets, il n’y aurait pas de problème, mais là, je pense qu’il faut arrêter. La Ville ne peut pas tout supporter." Joseph Jouan rappelle au passage que les recettes d’un club n’augmentent pas comme ça. "Cela ne peut se faire que via la participation à des soupers, des fêtes, etc. Vu que le public est touché, les recettes ne risquent pas de suivre."

Trois abstentions

D’après le bourgmestre, ce dossier mérite une réflexion plus approfondie. Il propose, pour éviter une catastrophe et la disparition de clubs, de prévoir un budget, mais de programmer une commission pour réfléchir posément.

Omer Laloux a par ailleurs posé une question quant à l’utilisation des installations du stade communal de la citadelle. "J’aimerais savoir ce que ça coûte au niveau énergie et ce que la Commune refacture à l’unique club qui l’occupe…"

À la fin de la discussion, Stéphane Weynant s’est engagé à rencontrer les responsables des clubs sportifs afin qu’ils lui expliquent leurs besoins, pour pouvoir apprécier quelle pourrait être l’intervention de la Ville. Et d’inviter son homologue en charge des associations à emboîter le pas.

Le conseiller Christophe Tumerelle a insisté pour que la modification budgétaire passe. "Si on attend le budget 2023, on ne pourra rien sortir avant juin 2023."

Sur cette proposition d’amendement, les deux élus PS, qui estiment "qu’il ne faut pas oublier les commerçants en difficulté" se sont abstenus, tout comme Chantal Clarenne.