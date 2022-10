Dinant : On veut couler ses kayaks, se fâche Olivier Pitance

Olivier Pitance, on s’en doute, est furieux. On s’en doute aussi, il n’en restera pas là. Même si, dit-il, il serait temps de se mettre autour de la table et de réfléchir sur ce que l’on veut vraiment pour une ville touristique: "Est-ce que dans la situation actuelle, après le Covid et la sécheresse, Dinant et la Wallonie peuvent se permettre de traiter comme ça une entreprise qui veut survivre ? Peuvent-elles se permettre de mettre 25 personnes dehors ?"

Le patron de Dinant Évasion ne décolère pas: "Cette année, je paye environ 20 000€ de taxes à Houyet. Contre 180 000€, à Dinant où ça va passer à 400 000€ d’ici deux ans". Selon ses propres calculs, à chaud… dans tous les sens du terme. Olivier Pitance parle d’acharnement très dinanto-dinantais: "À Durbuy, c’est 25 ou 30 euros par kayak et par an. Et souvent, ailleurs, des communes modulent les taxes en cas d’inondations ou de sécheresse".

Du côté de la Ville, le règlement taxe revu est également motivé par la "volonté de dissuader une forte concentration d’embarcations sur la Lesse". Aucun dialogue. C’est ce que voulait notamment souligner le conseiller Besohé en séance publique.