Beauraing: Des profs choqués par le classement sans suite d'une plainte suite à l'agression de l'un d'eux

Bernard Dumont enseigne l’histoire et le latin depuis des dizaines d’années. Il a 63 ans. Il porte plainte le soir même dans un commissariat proche de son domicile (il habite Marche-en-Famenne). Nous sommes le 1er avril dernier. Le dossier suit son cours. Enfin, si on peut s’exprimer ainsi, soupire l’enseignant: "Il n’y a pas eu d’enquête. Je n’ai pas été entendu, pas davantage qu’un collègue qui se trouvait dans la même pièce, et a assisté à la scène." Et de conclure: "C’est une non-affaire." Les faits confirment ce sentiment quelques mois plus tard. Le 1er août dernier, le parquet de Namur envoie un courrier au plaignant, pour lui signifier en quelques lignes que le dossier est classé sans suite. La motivation ? Aussi laconique que choquante pour le professeur et ses collègues: "Autres priorités en matière de politique de recherches et de poursuites".

Bien sûr, il ne s’agit pas de faits gravissimes, mais le problème, dixit Bernard Dumont, c’est le message ainsi distillé dans la société: manquez de respect à un enseignant, voire pire que cela dans le cas présent et… rien. Un prof représente tout de même une forme d’autorité. Mais non, le monde judiciaire a autre chose à faire. Ajoutons pour notre part ceci: ne tentez pas la même chose, par exemple, avec un policier, au risque (de l’ordre de 100%) de comparaître devant le tribunal correctionnel.

« Comment pratiquer un métier où on n’est pas respecté ? »

Question d’un vieux prof davantage meurtri par l’absence de réaction du monde judiciaire que par les événements de la remise de bulletins: "Comment pratiquer un métier où on n’est pas respecté ?" Il ajoute: "La pression des parents devient quotidienne."

Précision ; on est chez "les Sœurs", à Beauraing, pas vraiment un établissement difficile. C’est même tout le contraire.

Exemple de cette pression: "Cette semaine, une collègue a reçu un mail d’un parent d’élève, car elle avait osé faire un contrôle 20 minutes avant la fin de son cours. Il y était écrit qu’il n’est pas normal de mettre une telle pression sur les élèves. On n’a plus de liberté pédagogique."

Dès lors, quand la colère parentale dépasse les bornes, quand les critiques se transforment en agression et que le ministère public annonce qu’il a d’autres chats à fouetter, Bernard Dumont en conclut que cela relève du problème de société. Comme ses collègues (et le pouvoir organisateur de l’école), qui ont cosigné un courrier de profonde incompréhension et l’ont transmis au procureur du roi (lire par ailleurs). Même si ses services, dans leur lettre au prof lui annonçant le classement du dossier, avaient prévenu: "Nous attirons votre attention sur le fait que les services du parquet ne sont pas autorisés à commenter la décision."

Bernard Dumont, lui, tient à la commenter. Après mûre réflexion. Car il ne la digère pas. Surtout sa motivation.