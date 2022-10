Namur: une double exposition sur l'art des illusions

Œuvres imprévisibles

Dès l’entrée de l’exposition franchie, un premier tableau de Jean-Michel François interpelle au loin le visiteur par ses formes indéterminées sur un fond neutre. Il n’en faut pas plus pour inciter le passant à observer la composition de plus près avant de relever toute l’étendue de sa palette graphique, résumée à des teintes bleues et grises. "Mes tableaux s’articulent autour de deux modes de lecture: proche et lointain", raconte J.-M. François.

Face à ces objets énigmatiques, soumis à toutes les métamorphoses, des questions se posent sur leur signification. Mais pour élucider le mystère, le public devra se résoudre à sa propre interprétation. "Je préfère laisser des portes ouvertes plutôt que d’en donner les clés. Selon moi, l’artiste ne doit pas parler", s’amuse le dessinateur namurois.

À ces œuvres silencieuses, vient se mêler l’installation immersive de Maëlle Dufour (NDLR: lauréate du Prix 2018 de la Commission des Arts de Wallonie) qui rappelle étrangement la structure d’obus chimiques ou des barils de résidus nucléaires. Baptisée Jusqu’ici tout va bien, cette série de sculptures, qui fait écho aux déchets toxiques enfouis à la mer du Nord, questionne sur l’impact de ceux-ci auprès des générations futures. "Ces obus au gaz moutarde se trouvent, depuis la Première Guerre mondiale, dans une zone non navigable. En 100 ans, ils subissent une corrosion progressive et risquent de remonter à la surface", explique l’artiste visuelle. Enduits d’un liquide, les puits de Maëlle s’altèrent avec le temps pour devenir des objets vivants imprévisibles. "L’œuvre se modifie durant l’exposition. À tel point que des coraux blancs sont déjà visibles à certains endroits de l’installation", poursuit-elle.

En résulte ce parcours enrichi par l’univers de deux créateurs, adeptes de disciplines distinctes, qui ignoraient tout de l’autre avant de former ce duo tant inédit que pertinent.