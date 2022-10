L’AMO de Ciney à l’assaut des campagnes avec sa Camio

Leurs missions consistent principalement à informer et accompagner dans leurs démarches les jeunes de 0 à 22 ans et leurs familles. Au-delà de ça, l’AMO anime des temps de rencontre et favorise le lien social. "Les groupes de paroles sur le thème de la parentalité se déroulent uniquement ici à Ciney. Ils pourraient désormais se faire dans d’autres communes aussi. Il existe des possibilités d’antennes locales mais c’était encore s’implanter dans une rue", expose Laurence Verdeur.

Et puis, il y a l’envie de renforcer les collaborations avec les différentes structures d’aide à la personne. "Le social truck est né comme ça, avec l’envie de s’installer précisément là où on a besoin de nous: à côté du CPAS quand il y a des distributions de colis, à proximité de l’ONE…"

Au sein du véhicule, se retrouve tout le matériel nécessaire à un accompagnement professionnel: un ordinateur, une imprimante, du wifi et du chauffage. Le tout alimenté par des panneaux solaires installés sur le toit. À l’extérieur, un auvent peut être déployé, pour former une sorte de petit local.

Une aide immédiate

La précarité n’est pas seulement le lot des personnes qui vivent en ville. La pauvreté en milieu rural est une réalité cachée qui exige un plus fort engagement des acteurs locaux pour la détecter. Le social truck est une façon de rompre l’isolement aussi. "Nous avons une philosophie d’accessibilité. Cet accueil non conventionnel permet une aide immédiate. Les gens n’ont pas besoin de prendre rendez-vous ou d’attendre dans une salle d’attente. Si une maman arrive avec un papier pendant une activité dans un quartier, on ouvre l’ordi et on y regarde avec elle", expose Laurens, animateur. Il existe beaucoup de freins dans l’accès aux droits de certaines personnes. La paperasse administrative étant l’un des plus récurrents. Beaucoup de familles ne possèdent par exemple pas d’imprimante et sont ralenties dans leurs démarches. L’AMO souhaite gommer ça.

Dans le meilleur des mondes, l’équipe souhaiterait engager une personne entièrement dédiée au social truck. Mais pour cela, l’AMO a besoin de la reconnaissance de la Fédération Wallonie-Bruxelles comme antenne mobile. "On attend un peu avant de faire la demande de reconnaissance mais on croit en son bien-fondé", clôture Laurence Verdeur.