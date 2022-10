Du diamant

José Magis et Edith Wilvers se sont mariés à Finnevaux le 28 avril 1962. M. Magis a commencé sa carrière professionnelle aux chemins de fer. Ensuite, il a occupé le poste de rédacteur à la régie des postes. Son épouse s’est occupée du ménage et des deux garçons nés de leur union. Aujourd’hui, la famille compte 5 petits-enfants et 6 arrière-petits-enfants.

Jacques Stassin et Hélène Rouard se sont dit oui le 12 octobre 1962 à Houyet. M. Stassin a travaillé pendant 21 ans comme ingénieur en sidérurgie avant de travailler comme directeur des ressources humaines. Son épouse s’est occupée du foyer et des 3 enfants nés de leur union. La famille compte désormais 6 petits-enfants.

De l’or

Pierre Besombe et Marie-Thérèse Defossez ont uni leur destin le 8 mars 1972 à Celles. M. Besombe a travaillé dans les travaux publics et privés avant de devenir contremaître au service des travaux de Houyet. Son épouse a travaillé avec énergie à la tenue du ménage et a élevé les deux filles nées de leur union. Aujourd’hui, la famille compte aussi 4 petits-enfants.

Gérard Daron et Vivianne Fissette se sont dit oui le 25 mars 1972 à Mesnil-Saint-Blaise. M. Daron a été menuisier au sein d’une entreprise avant de devenir menuisier indépendant. Son épouse, qui s’est occupée de l’éducation de leur enfant, était secrétaire.

Jean Lissoir et Christiane Françoise ont scellé leur union le 27 mars 1972 devant le bourgmestre de Mesnil-Saint-Blaise. M. Lissoir a été actif dans le fonds des accidents de travail. Son épouse a été comptable pour les magasins de groupe Demars. De leur union sont nées 4 filles. Retraités, les jubilaires se coupent en quatre pour leurs 9 petits-enfants.

Paul Lissoir et Annie Materne ont fait le grand saut le 27 mai 1972. Leur union a été actée officiellement à la commune de Martouzin-Neuville. Entrepreneur agricole et femme au foyer, Paul Lissoir et Annie Materne ont fondé une famille qui se compose de quatre enfants. Aujourd’hui, celle-ci s’est enrichie de 8 petits-enfants.

Michel Dozot et Françoise Masson forment un couple depuis le 13 octobre 1972. Le oui officiel a été prononcé devant le bourgmestre de Custinne. Après quelques années dans l’entreprise familiale, M. Dozot a rejoint " la société Touring-Secours. Il a occupé un poste de responsable des bâtiments.

Roger Charlier et Annie Remy se sont présentés devant le bourgmestre de Winenne le 18 novembre 1972 pour signer pour la vie. M. Charlier a occupé le poste de contrôleur chimiste et responsable de qualité. Son épouse était comptable. Elle a également pris la casquette de mère au foyer. Elle s’est occupée de l’éducation des deux filles nées de leur union.