Havelange: quel avenir pour le centre du village?

Un constat est ressorti: la zone sud-ouest, à proximité de l’église, n’est pas accueillante. Ce postulat fut considéré par les élus comme étant la pierre angulaire dudit schéma. Au centre du village, on imagine donc un parc rural paysager, végétalisé pour les pique-niques et dans le respect de la biodiversité. Le parc faisant le lien entre les sites alentour à réaffecter.

1. La maison communale

Depuis quelque temps, la Commune a pour ambition de rassembler l’administration communale, le CPAS et la police en un seul bâtiment, celui à proximité de l’église. Lors d’un précédent conseil, une fiche à ce sujet est entrée dans le Plan d’investissement communal (PIC). "Mais on n’a pas encore lancé le marché pour ce projet, explique l’échevin de l’Information, Antoine Mariage. C’est un investissement très important qui sera à nouveau discuté. L’attente est aussi liée aux prix très élevés de la construction. On doit d’abord voir des projets se finaliser comme la maison polyvalente."

2. Le site Symphorine

Le site de l’ancienne école Symphorine, laissé en friche depuis juin 2021, "est un chantier qui nous inquiète tous", dixit la bourgmestre. La solution la plus évidente pour une seconde vie serait d’y accueillir un noyau d’habitats. "Ça va aussi dans le sens du CoDT (Code du développement territorial wallon) qui veut densifier les villages", complète Nathalie Demanet. Le site étant détenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Commune voudrait instaurer un cadre contraignant pour les futurs projets sur place, en harmonie avec les envies des riverains. "Peut-on imaginer une collaboration publique et privée ?", questionne un citoyen. "Absolument", lui répond la bourgmestre.

Au plan de secteur, Symphorine est répertorié au rang de zone d’équipements d’intérêt collectif ou de service public. Le collège s’attèle à en faire une zone constructible. "Nous voulons désenclaver le site, en faire une zone apaisée."

3. Le hall omnisports

Le centre sportif mériterait enfin un plus vaste rayonnement. Une piste finlandaise ou l’extension du skatepark sont envisagées. La réduction – ou la suppression – du terrain de football serait de son côté la bienvenue pour accueillir de nouvelles activités, tel du tennis. "C’est fini l’époque où chaque village dispose de son propre terrain de foot. Je ne dis pas que l’an prochain il n’y aura plus de terrain à Havelange, mais c’est vers cela qu’on veut se diriger. Méan, Miécret et Havelange sont financés par Infrasport. Il ressort que Miécret serait le site idéal pour centraliser les matchs. La liaison cyclo-piétonne en cours de chantier entre Havelange et Miécret faciliterait les déplacements", soulève la bourgmestre.

Enfin, une zone de parking supplémentaire proche du hall permettrait de recevoir les personnes extérieures au village. Il s’agira d’être patient avant de voir tous ces projets sortir de terre. Certains pourraient ne jamais aboutir. "L’intérêt, c’est de nous projeter", conclut Nathalie Demanet.