Hastière: Claude Bultot va démissionner au profit de son fils

Ça commençait à circuler, le bourgmestre encore en poste pour quelques semaines nous le confirme ; il est temps pour lui de passer le relais. Il l’avait annoncé avant les dernières élections communales, c’étaient les dernières pour lui. Mais il n’ira pas au bout de la législature. Afin que son successeur puisse prendre ses marques et préparer le scrutin de 2024. En tant que chef de file ? "Euh, normalement oui".

Népotisme ? Claude Bultot rappelle que Simon Bultot est légitime: son fils a réalisé un super-score, il y a quatre ans. Donc, en lui laissant la place maintenant, dit-il, tout est clair pour l’électeur, qui tranchera dans deux ans, confirmant ou non l’ère des Bultot. Lui ne fait qu’anticiper sa retraite politique.

Quatre décennies de mandats locaux

Voilà qui va mettre un terme à une très longue carrière locale: 25 ans en tant que bourgmestre, mais un total de 40 années de mandats communaux: Claude Bultot siège à Hastière depuis 1982. Il fut conseiller et deux fois échevin. Un sacré bail. En autant de décennies, seulement 6 ans d’opposition.

Simon Bultot, lui, s’est présenté pour la première fois aux dernières élections communales. Dixit papa, "c’est lui qui m’a dit qu’il aimerait se lancer. Je lui ai répondu que ça faisait un peu bizarre que le fiston fasse comme papa". Mais les gênes étaient là: non seulement Simon a obtenu un master en sciences politiques, mais il a aussi travaillé dans des cabinets. Socialistes évidemment. Actuellement, il travaille au service juridique du syndicat (socialiste) CGSP, à Bruxelles. Il habite à Heer avec sa compagne, il a deux enfants. Les élections l’ont démontré, le garçon est populaire. Comme papa.

« Passage de relais en douceur »

Pour Claude Bultot, il était temps d’arrêter: "On n’a plus la même énergie à 67 ans qu’à 40 ans. Il s’agit d’un passage de relais en douceur. Je n’étais pas blasé, je n’en avais pas plein le cul, mais à un moment, il faut laisser la place à la nouvelle génération". Le vieux mayeur compte tout de même rester impliqué. Dans le groupe politique, mais aussi "à l’office du tourisme ou des trucs dans le genre". Il reste tout de même conseiller provincial jusqu’à la fin de la législature, en 2024. Et après, à ce niveau ? "j’aurai 69 ans, on verra bien". Son ton ? La sérénité. Sa fierté ? Des contacts cordiaux avec l’administration communale. "Et ce n’est pas le cas partout". Les moments les moins agréables de sa carrière politique ? "Certaines attaques plus personnelles que politiques venant de certains ". Mais bon, notre homme relativise assez facilement. Il le fera sans doute de nouveau quand on lui reprochera qu’une dynastie de Bultot soit occupée à s’installer dans la commune de la Haute-Meuse.