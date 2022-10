Dinant Lumière de retour du 25 novembre au 8 janvier : « Ne pas tomber dans la sinistrose »

Cette année, une autre crise frappe. Elle est énergétique. Compliqué dès lors de maintenir comme tel un événement qui consomme des kilowatts.

Dinant Lumière repart toutefois pour (au moins) un tour. " Il y aura des lumières, mais elles seront moindres que l’an passé. On va compenser par une série d’activités ", précise Omer Laloux, à la tête du comité constitué à la suite de la première édition. Un comité qui se réunit depuis quelques mois déjà et qui s’est étoffé. "Les personnes qui organisaient des activités durant cette période ont demandé pour se greffer au projet. Désormais, tout fera partie d’un même programme."

Pour Omer Laloux, maintenir un tel événement est indispensable pour la ville. "Il ne faut pas tomber dans la sinistrose, dans un manque de lumière dont les gens ont besoin. Si ce n’est pas chez nous, ils iront la chercher ailleurs."

Il évoque un programme "alléchant": marchés de Noël, défilé des attractions folkloriques dinantaises (mais pas que), jogging des lumières ou encore projection du film Human de Yann Arthus-Bertrand.

Hôtel de ville illuminé

D’après le conseiller communal, il y a une réelle volonté d’inscrire Dinant Lumière dans la durée. Il est même question d’un événement au printemps. Mais rien n’est dévoilé pour le moment. "Le but de l’ASBL, c’est la valorisation des sites dinantais, côté ville et côté champ . Mais aussi de ramener de l’attractivité, du commerce, au cœur de la ville", insiste Omer Laloux qui ne souhaite pas rester à la tête de l’organisation pour ne pas, en tant qu’élu, être un "frein" pour l’ASBL.

D’un point de vue budget, on sera loin des 90 000€ dégagés par la Commune l’an dernier. "On ne travaillera plus avec la même société. On éclairera de manière plus simpliste quelques endroits clés de Dinant. J’espère notamment que l’hôtel de ville sera bien mis en valeur." La Ville financera encore quelques activités, notamment le feu d’artifice.

Le timing des illuminations de fin d’année sera revu. "On a prévu des éclairages led avec une minuterie. Les lampes seront allumées entre 17h et 23h. Les autres années, elles restaient allumées presque toute la nuit."

Le souhait d’Omer Laloux: qu’il n’y ait pas dans les prochaines semaines une interdiction globale de mise en place d’événements lumineux. "C’est aussi pour cela qu’on agit dans la prudence et qu’on propose des alternatives aux lumières avec les différentes activités. Il y aura aussi quelques surprises…"