Cour d’assises de Namur: « Elle ne répondait plus, j’avais été trop loin », déclare l’accusé Laurent Badot (vidéo)

Après la lecture de l’acte d’accusation par l’avocat général, Virginie Kerkhofs, qui a donné le coup d’envoi de cette cour d’assises prévue toute la semaine, le président Philippe Gorlé a procédé à l’interrogatoire de l’accusé. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a fait preuve de détachement et de haine envers sa mère. "On a toujours été en conflit", affirme-t-il.

Supplice et humiliation

À plusieurs reprises (voir ci-contre), Laurent Badot a saccagé la maison familiale et s’est montré violent envers sa maman et sa demi-sœur. À deux ans, il donnait des coups de pied à sa mère et vers 7 ou 8 ans, il lui a planté un crayon dans le nez. Une autre fois, il l’a fait tomber, lui déchirant les ligaments du genou. Une strangulation, des coups de pied et de boule ainsi que d’autres violences physiques et verbales ont été évoquées, dont une gifle en 2014, si forte qu’elle en a gardé des acouphènes. Il dit ne pas se souvenir de tout. La personnalité de l’accusé fait froid dans le dos. La manière détachée dont il relate les faits, l’est tout autant.

La nuit du 7 au 8 juin 2020, il s’est rendu chez sa mère, rue Sous-Stud à Andenne, en brisant la vitre. Il voulait récupérer son GSM. Mais les choses ont rapidement tourné au vinaigre. Pris de colère, Laurent Badot a retourné le lit médicalisé dans lequel sa mère se trouvait. Sous le choc, Myriam a perdu connaissance et son fils est alors allé chercher de l’ammoniaque. "C’était pour qu’elle revienne à elle, indique-t-il. Je ne l’ai pas mis directement sur elle mais sur sa couette." Le trentenaire a aussi répandu un spray insecticide dans la pièce. "Je l’ai ensuite attrapée par la cheville et j’ai retourné le divan sur elle", poursuit-il. Pour ne plus l’entendre, il lui a mis du papier essuie-tout sur la bouche puis un coussin. "Quand j’ai quitté les lieux, j’avais vu qu’elle faisait des bulles. Elle était toute blanche et ne répondait plus. J’avais été trop loin." Et comme si ce n’était pas suffisant, il a enveloppé un chauffage électrique d’appoint dans un rideau pour bouter le feu et "qu’elle grille dans sa maison". C’est ce qu’il avait déclaré aux policiers mais il n’emploie plus les mêmes termes aujourd’hui.

« Elle jouait la comédie »

Jusqu’à présent, l’accusé avait soutenu que sa maman était encore vivante lorsqu’il est parti de l’habitation et avait même mis les faits sur le compte d’une éventuelle tierce personne. Mais ce lundi, il a changé son fusil d’épaule. "Maintenant, vous admettez que c’est à cause de votre comportement qu’elle est décédée ?", lui a lancé le président. "Oui Monsieur, a répondu l’intéressé. Pour moi, elle était déjà morte." Laurent Badot a souvent varié dans ses propos, ce que n’a pas manqué de souligner l’avocat des parties civiles, Me Bernès. "Je constate qu’il y a une énorme différence entre ce qu’il a déclaré à l’époque aux policiers et ce qu’il nous dit aujourd’hui et qui constitue les prémisses de sa ligne de défense", a-t-il lancé. "Tout cela, c’était avant la prise de conscience de Monsieur Badot, a rétorqué Me Brocca. C’est la dernière chance pour lui de prendre ses responsabilités."

On ignore pour l’heure le mobile de son crime mais Laurent Badot détestait sa mère au plus haut point depuis son plus jeune âge. Il aurait dit plusieurs fois avant les faits qu’il souhaitait sa mort. Ce dont il n’est plus sûr désormais. À l’audience de lundi, il a toutefois soutenu sans sourciller que sa mère, qui avait pourtant une santé fragile et des problèmes de mobilité, feignait d’être malade. "J’ai pu l’apercevoir plusieurs fois marcher sans sa tribune et sans ses béquilles. Je pense qu’elle jouait la comédie !" L’accusé n’est pas un psychopathe à proprement parler mais il présente néanmoins des traits de personnalité antisociaux, paranoïaques, interpellants. Son profil psychologique sera brossé en détail par des experts en la matière. Mais en attendant, force est de constater que ce ne sont pas les regrets qui l’étouffent.

Violentée plusieurs fois, notamment avec une bouteille en verre

Myriam Badot, lors d’une sortie à la mer. Sa fille, son neveu et sa sœur se sont constitués parties civiles.

Il n’y a pas que pour le meurtre que Laurent Badot comparaît devant la cour d’assises cette semaine. Il est aussi poursuivi pour des destructions mobilières au préjudice de sa mère ainsi que des traitements dégradants et inhumains qui ont eu lieu avant juin 2020. Qui plus est sur une personne vulnérable, souffrante et infirme, ce qui représente là aussi une circonstance aggravante.

Il avait d’ailleurs fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Il avait alors été hébergé par sa tante avant que cette dernière ne le mette à la porte. Au moment des faits, il campait près du Quick d’Andenne.

Les policiers de la zone des Arches comptabilisent pas moins de 33 procès-verbaux ou rapports d’intervention concernant Laurent Badot. Le 24 avril 2020, ils ont une nouvelle fois été requis au domicile de Myriam car son fils l’avait agressée avec une bouteille de vinaigre en verre alors qu’elle était alitée suite à une hospitalisation. "On l’avait trouvée avec une protubérance au-dessus de l’œil gauche", s’est souvenu l’un des policiers. Les tensions entre le jeune homme et sa mère étaient donc bien avérées, depuis longtemps.

Et parfois, il agissait sous influence puisqu’il consommait du cannabis et, plus ponctuellement, de la cocaïne et de l’héroïne. Il n’en avait toutefois pas pris la nuit du meurtre.

L’accusé risque la perpétuité

Les avocats des parties civiles auront l’occasion de plaider jeudi mais pour eux, nul doute que Myriam Badot a été victime d’une véritable scène de torture la nuit du 7 au 8 juin 2020. Pour le meurtre et les circonstances aggravantes que constituent la torture, les traitements inhumains, la tentative d’incendie volontaire et le parricide, Laurent Badot encourt non pas 20 à 30 ans de réclusion (peine initiale pour le meurtre) mais bien la prison à perpétuité.

Les avocats de l’accusé ne souhaitent de leur côté pas révéler leur stratégie de défense mais ils pourraient plaider les coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner.

"J’ai mis longtemps avant d’accepter d’avoir causé la mort de ma mère. J’ai gâché sa vie, j’ai gâché celle de toute la famille et la mienne. Je ne voulais pas la tuer, je n’avais pas conscience de la gravité de mes actes", a-t-il lancé comme seuls remords. Le jury délivrera vendredi son verdict sur la culpabilité et, le cas échéant, sur la peine.