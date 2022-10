Beauraing : l’esprit d’entreprise transmis à l’école

Dixit Christelle Marc, cette journée qui s’adressait aux étudiants de fin de cycle secondaire valait bien une journée. Avec trois types d’activités au programme: des conférences données par des entrepreneurs, des ateliers thématiques pour découvrir les aspects financiers et juridiques du domaine lié à l’entreprise et des moments destinés à évaluer les compétences entrepreneuriales.

Pour l’enseignante, peu de jeunes sont sensibilisés durant leur cursus à ce thème.

Convaincue par le bienfait de cette organisation, elle tient à ouvrir les portes de l’école au monde de l’entreprise. L’initiative était à sa deuxième édition. Vu le succès engrangé l’an passé, il a été décidé de consacrer une journée entière à cet éveil. "On a ajouté plus d’ateliers. Cette année, on a pu compter sur un financement de la Région wallonne" indique l’enseignante.

Pour alimenter la réflexion des étudiants, des entrepreneurs, mais également des jeunes qui sont encore sur les bancs de l’école mais qui sont déjà à leur compte ont répondu à l’appel. Une trentaine de personnes extérieures ont participé à cette journée.

Ce type d’initiative n’est pas chose courante dans les écoles secondaires. Pour l’enseignante beaurinoise, cela en vaut pourtant la peine. "Des élèves qui ont terminé l’an passé ont encore bien en tête ce qui leur a été raconté lors de cette journée. Je pense qu’on sème tout simplement une graine chez certains".

La journée a été ponctuée par la visite du ministre wallon de l’Économie Willy Borsus.

Gréogory ose la Bourse

Après avoir gérer des fortunes, il s'est lancé dans l'éducation financière. ©EdA

"Être entrepreneur, ce n’est pas travailler 6 ou 7 jours par semaine" explique Grégory Guilmin. Trentenaire, il a trois passions: sa famille, les sorties en nature et partager ses connaissances: "Aider les personnes à investir leur argent".

Grégory Guilmin sait de quoi il parle. Il a en poche un diplôme en ingénierie de gestion et est docteur en finance, après 8 années d’études.

Il est passionné par les marchés financiers. Il est également animé d’une envie de partager ses connaissances. Il donne des formations en Bourse. "Le rôle premier de la Bourse, c’est de mettre en relation des entreprises qui ont besoin de financement et des agents économiques qui ont des excès de cash" explique-t-il.

Il a également écrit un livre, "Bien débuter en Bourse", qui est un bon guide pour les non-initiés. Nous vous en parlions dans notre édition du 27 septembre dernier. Pour ce jeune homme, c’est clair, notre monde souffre d’une carence en éducation financière. Franc, il ne cache pas qu’il a essuyé des revers: "Durant mes études, j’ai investi 2 000 €. Quinze mois après, il me restait 800€. J’ai fait des erreurs et j’ai décidé d’apprendre comment on gère mieux son argent ".

Après ses études, le passionné de finance a créé un fonds d’investissement.

Autre corde à son arc, il a investi dans l’éducation financière. Il faut transmettre ses compétences au plus grand nombre pour être autonome. Pour cela, il donne des clés pour prendre soin de son patrimoine.

Xavier brasse les idées

Entreprendre, c'es tune affaire familiale chez les Michaux. ©EdA

Gedinnois, Xavier Michaux était le local de l’étape. Il est à la tête d’une grosse entreprise, Chimsco, spécialisée dans la construction en bois et qui compte 70 personnes. Récemment, il a lancé une entreprise de taille plus petite, 2 personnes, pour répondre à un de ses rêves: brasser une bière. Ce breuvage, Station 16, fait son bonhomme de chemin et se trouve désormais dans de nombreux endroits. Sa bière a désormais quitté la région gedinnoise, on la trouve à Bruxelles, mais également en France.

"Je suis ici pour montrer aux jeunes ce qu’il est possible de faire" confie X. Michaux, en ajoutant qu’il apprécie partager son expérience.

Le premier message du Gedinnois: si on veut se lancer, il faut d’abord couper la télé. La force, c’est d’avoir envie de le faire. Les avis des autres, on doit les mettre entre parenthèses.

Lancer une entreprise aujourd’hui est différent d’hier. Oui, il y a un contexte économique peu propice. Par contre, il y a des aides qui permettent de se lancer et de soutenir celui qui veut se mettre en mouvement.

Pour le futur, Xavier Michaux a encore des projets. Il tient également bien en vue qu’il a une famille. Il faut en tenir compte. Âgé de 42 ans, l’homme a trouvé un équilibre. Le travail non-stop, ce n’est pas sa devise. Dans la famille Michaux, l’esprit d’entreprendre est bien présent. On peut même croire qu’il se transmet de génération en génération. Son grand-père était dans la pierre, son père était dans le forage et les carrières ; Xavier Michaux est dans la construction.

"J’ai trois garçons et j’espère qu’ils entreprendront".