Les fabriques d’églises au diapason

D’après lui, les autorités diocésaines encouragent les diverses sources d’affectation (autres que le culte) au sein des édifices religieux. Mais gare aux déviances. "Jusqu’ici, on dit qu’il faut “ respecter la dignité du lieu ” mais qu’est-ce que cela veut dire au juste ? C’est une appréciation au cas par cas. Au niveau de l’évêché, on est conscient que c’est l’avenir des églises. Mais on sait aussi que cela peut être source d’abus. On a prévu de faire une mise au point au niveau diocésain pour avoir un repère là-dessus." Il cite un exemple : "Je me souviens d’une discussion dans le cadre du festival de l’été mosan à propos du fait de jouer l’air d’Offenbach, que tout le monde associe au French cancan, dans la collégiale. On s’était posé la question de savoir si cela pouvait choquer." Et d’ajouter, amusé : "Le bon Dieu n’est pas contre le French cancan, mais c’est pour dire que tout est relatif et subtil. Il faut trouver le juste milieu. Cela doit faire l’objet d’une discussion."