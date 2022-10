"Visit Gembloux, l’office du tourisme, a montré son intérêt pour une collaboration", situe David Blocteur, pilier central du Festibière. "Il y a un réel renouveau aussi dans la région. Avant, il restait quasiment une brasserie par province. Puis ce fut une par ville et maintenant, c’est quasiment une par village", se réjouit l’organisateur.

Et Gembloux en est un bel exemple. Pas mal de nouveaux projets ont été concrétisés ces dernières années. On pense bien évidemment à Bertinchamps mais la grande ferme carrée n’est plus le seul point de brasserie de la région.

"Le festival a commencé en 2013 et, dès les premières éditions, le but était de dénicher des brasseries originales et de qualité, encore peu connues dans nos régions", continue-t-on chez Festibière. "Au début, on a même fait venir des brasseurs de France ou encore d’Angleterre. Puis, on a sélectionné aussi des bières de geeks, des choses très pointues. Et pour cette nouvelle édition, on trouve toute cette originalité et ce savoir-faire… dans la région et même les villages voisins."

La preuve avec quelques brasseries locales qui seront présentes au Foyer le week-end prochain.

"Avec gembloux.beer, la Faculté va occuper une position très intéressante", pointe David Blocteur. Le projet mené au sein du site universitaire sera aussi une magnifique vitrine de tout le savoir-faire local et du potentiel à développer. "Ils seront aussi présents au Festibière et ce sera aussi l’occasion pour eux de faire goûter leurs bières actuelles (il y en a sept) et de présenter leur projet qui sera bientôt concrétisé. L’équipement de la salle de brassage a en effet été récemment livré."

La brasserie de Lonsees viendra également en voisine. "Et Benjamin (Sajotte) nous annonce deux nouveautés en exclusivité", souligne David Blocteur.

Avec la Quatrième Clé et la Dikkenek, les couleurs gembloutoises seront encore bien représentées. Et on n’oublie pas les voisins Sombreffois qui, avec La Solution ou L’Estamine, font souffler à nouveau un vent de fraîcheur houblonnée sur la région. Qualitatif, festif et de plus en local, le Festibière est bien dans l’air du temps.