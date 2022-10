Dinant: par 16 degrés, une patinoire installée pour trois mois

On le fait bien à Port Barcarès…

Il s’agit de la première patinoire installée dans la province, et ce bien avant la période habituelle, confirme Jacques Sagnier. Il fait partie de la société "Colors production" de Châtelet, numéro un en Belgique de la glace d’hiver, également très présente en France.

Surréaliste d’installer une patinoire ici, alors qu’il fait 16 degrés au moment de son inauguration et qu’on annonce des records à plus de 20 degrés la semaine prochaine ? Le "pro" relativise fortement, en expliquant que depuis 20 ans, les Carolos de "Colors production" installent chaque année une patinoire à Port Barcarès: "Et le maire ne veut pas la couvrir. Quand il y a du vent marin avec du sel, ce n’est pas évident. Ici, ça va être tranquille comme exploitation".

Cool, c’est le cas de l’écrire, car les 200 m2 de glace sont couverts d’un chapiteau. Cela épargnerait 30% de déperdition énergétique. Mais il faut tout de même refroidir les 7 à 8 centimètres de glace à moins 12 degrés, en permanence. Le principe: une pompe à chaleur inversée, et tout un réseau de tuyauterie au sol, faisant circuler du liquide réfrigéré.

Électricité: « Je fais bouf »

Inutile de préciser que ça bouffe de l’électricité. Mais le patron de Dinant Évasion le signale, il n’est pas dingue. Il a fait ses calculs. Il y a plusieurs années déjà, 800 m2 de panneaux photovoltaïques ont été installés sur les toits des bâtiments de son entreprise anseremmoise. Une puissance capable de fournir de l’énergie à 12 ou 13 maisons. Trop pour ses activités touristiques, à l’horizon d’une année complète: il surproduit d’environ 56% par rapport à ses besoins. Donc, selon ses calculs et ceux des spécialistes qu’il a consultés, Olivier Pitance espère que pour la patinoire, il va "faire bouf" sur le plan énergétique.

Quant aux reproches éventuels sur l’utilisation de l’énergie, cet acteur majeur du tourisme dinantais rappelle qu’il a une entreprise à faire tourner. Avec la patinoire, il ne devrait pas ou pas beaucoup gagner d’argent. S’il amortit l’investissement, c’est déjà bien. Il compte sur l’espace horeca éphémère, style brasserie de montagne, proposé en parallèle. Une centaine de couverts, et 10 employés pour les "gourmandises d’hiver": "Ces emplois saisonniers sont passés en contrats annuels".

Cette patinoire, continue Olivier Pitance, c’est aussi une manière de compenser une saison estivale compliquée: pour cause de sécheresse, la Lesse a été interdite aux kayaks pendant 7 semaines, tandis que le récent chômage de la Meuse a empêché ses bateaux de tourisme de circuler durant trois semaines. Il faut trouver des idées. Voilà celle pour l’hiver, d’autres se préparent pour l’été prochain.

Et comme pour se venger du mauvais sort de cet été sans eau, chez Dinant Évasion, on annonce que dans les prochains jours, puisque la météo s’annonce chaude, on va proposer un combiné kayak le matin et patinoire l’après-midi. C’est pour le moins original.