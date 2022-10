Un spot trash pour conscientiser au bon usage de la trottinette, le gouverneur veut communiquer utile pour impliquer le citoyen (vidéo)

La vidéo a désormais sa place dans la façon d’informer. Et sur ce point, la pandémie a montré combien il était important de bien communiquer, de manière classique mais aussi par de nouveaux canaux.

Cela a donné lieu (entre autres) à des affiches déclinées localement sur le thème "une équipe de 11 millions" ou la diffusion de capsules vidéos sur les PMO (Postes d’Orientation Médicaux).

Tout aussi important, à titre préventif: la sécurité routière. C’est dans cette veine que s’inscrit le dernier projet en cours: une vidéo sur la sécurité en trottinette électrique. Comme l’explique le gouverneur Denis Mathen, si les chiffres fournis par l’Agence Wallonne de Sécurité doivent encore être affinés (on parle de 5 accidents graves avec lésions corporelles en province de Namur pour le 1er semestre 2022, contre 400 à Bruxelles), ils risquent de prendre de l’ampleur.

En circuit court

Afin de mettre le doigt sur les problèmes observés sur le terrain et les nouvelles réglementations concernant son utilisation, une vidéo sera diffusée prochainement. Celle-ci a été réalisée "en circuit court" par les services du gouverneur (que ce soit pour la rédaction du script, le casting, le tournage et le montage). Le story-board a d’ailleurs été validé en commission provinciale de prévention de la criminalité/concertation de sécurité avec, précise-t-on, la participation de la zone NAGE et de la police.

Afin d’asseoir cette volonté d’impliquer davantage le citoyen, la Province a pris contact avec la ministre de la Jeunesse Valérie Glatigny (Fédération Wallonie-Bruxelles) afin de convier des organisations de jeunesse dans un projet de sensibilisation dans les écoles. L’UNamur a aussi été approchée dans le cadre d’un travail de recherches afin de développer une application sur la manière d’impliquer davantage le citoyen. Enfin une demande de partenariat auprès du service public fédéral intérieur a été introduite.

Bref, pour le gouverneur, tout un programme qui se résume en trois lettres: ICA. "I pour Informer le plus adéquatement et le plus finement possible ; C pour Contrer les fake news et A pour Agir et redonner aux acteurs les moyens de leurs compétences en temps de crise."