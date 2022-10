Un équilibre plus que précaire

Des modifications budgétaires étaient sur la table du dernier conseil communal de Sombreffe. Les unes de Benoît Vandenschrick, le président du CPAS, les autres de Jonathan Burtaux, l’échevin des Finances. Le premier nommé avait également sous le bras le compte 2021 du CPAS. Le chiffre le plus marquant est celui qui se dégage de l’exercice 2021, à savoir un boni de plus de 56 000 €. C’est une donnée importante car cela représente la différence entre les charges courantes (correspondant aux imputations de dépenses ordinaires, c’est-à-dire frais de personnel et des services, achat de fournitures, dépenses d’aide sociale, charges financières,…) et les produits courants (correspondant aux droits constatés ordinaires, c’est-à-dire les produits de services, la subvention communale, les subventions RIS et autres, les produits financiers,…). Quant aux modifications budgétaires proposées par le président du CPAS, elles ne faisaient que constater l’évolution des dépenses et des recettes dans la réalité et visaient à adapter les prévisions à ces réalités. Pour Écolo, Éric Van Poelvoorde constate l’évolution positive au sein du CPAS: "Il y a manifestement une prise de conscience, mais il y avait suffisamment de signes inquiétants que pour la susciter: trois assistants sociaux en congé de maladie, une gestion pas toujours rigoureuse des subsides reçus, des problèmes de management étaient autant de signaux qui devaient interpeller. En votant pour, nous voulons soutenir la volonté de changement qui semble apparue. Mais ce que nous voulons surtout, ce sont des projets au profit des bénéficiaires, ce que nous n’avons pas beaucoup vu ces quatre dernières années."