La manifestation se situait dans le cadre de la Semaine des Sentiers organisée par l’ASBL Tous à pied. Elle avait surtout pour objectif de présenter l’action du groupe Sentiers, ses objectifs, ses réalisations, ses projets.

Une exposition était présentée, dans la cour de l’institut Saint-Berthuin. On y voyait l’évolution du réseau des sentiers malonnois, les atouts et faiblesses de ce maillage, puis les actions déjà menées depuis trois ans par cette quinzaine de bénévoles qu’anime Antoine Rousseau. Ce sont des circuits publiés dans le journal Malonne Première, le balisage des impasses, des promenades guidées, des chantiers d’entretien et de nettoyage, des démarches diverses avec les autorités… Les projets étaient aussi mis en avant, comme pour la traversée du ravin de la Taillette.

Trois membres du groupe, Stany Dorval, Jean-François Pacco et Véronique Pirot ont situé l’événement dans son cadre.

46 km sur les 110 de 1841

Ainsi, en 1841, Malonne comptait 110 km de sentiers. Depuis, 40 d’entre eux ont été asphaltés et 24 autres ont été supprimés ou privatisés. Il en reste donc 46 km à ce jour. Ceux-ci offrent une liaison commode et sécurisée entre divers pôles de vie ; ils sont un lieu propice à la détente et au sport, un endroit de rencontre avec la nature et le patrimoine.

Mais il y a des problèmes, tels que divers chemins non entretenus, voire privatisés, parfois abusivement. Et si la base légale, en la matière, demeure l’Atlas de 1841, certains passages utiles, créés depuis lors par l’usage, ne sont pas pris en compte. Le groupe demande un meilleur balisage, moyen indispensable pour faire connaître le réseau et pousser à sa fréquentation accrue.

Quant au circuit La Transmalonnoise, il réunit en un seul itinéraire les plus beaux points de vue du village, les chemins les plus sauvages, mais aussi la découverte d’éléments historiques. Certes, il n’est pas encore balisé sur le terrain, mais il peut être suivi sur carte papier ou grâce au site web de Malonne Transitionne.

Un couper de ruban symbolique a suivi, avec la participation du bourgmestre Prévot et des échevins Gennart, Mouget et Scailquin.

Les participants ont alors parcouru un circuit plus court, qui permettait, sous un beau soleil automnal, de découvrir quelques chemins intéressants et aussi deux passages problématiques, où des aménagements sont demandés.

Il en va ainsi de l’escalier qui relie la voie du Tram à la rue du Landoir, lien difficile tant pour les cyclistes que pour les poussettes. Or, c’est ici le meilleur itinéraire en mode doux pour éviter la dangereuse rue du Fond.

Le groupe sentiers préconise une reconstruction de l’ancienne passerelle du vicinal, qui permettrait un prolongement aisé du chemin, jusqu’à la rue de la Majolique.

L’échevin Gennart a répondu positivement sur le principe, même s’il existe des difficultés juridiques et techniques. À terme, dit-il, on pourrait se diriger vers une solution combinant rampe d’accès et passerelle.

Une deuxième halte dans le quartier des Trieux était l’occasion de montrer les problèmes touchant le maillage de sentiers reliant Clinchamp, Trieux et le Fond. Un tronçon s’est érodé, un deuxième s’est effondré lors des inondations de 2021, un troisième traverse une parcelle à bâtir. Là aussi, des solutions sont proposées, telles qu’une sécurisation ou une déviation.

malonnetransitionne.be/SM/